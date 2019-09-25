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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Antalya'nın doğu ilçeleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 19:53
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli geliyor

Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Antalya'nın doğu ilçeleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu olacağı ön görülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Antalya'nın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların gece saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak "kuvvetli" olması, metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Bu nedenle vatandaşların ve yetkililerin ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 19:53
  1. Karaman
  2. Sivas
  3. Niğde
  4. Konya
  5. Kayseri
  6. Antalya
  7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  8. hava durumu

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