Bu illerde yaşayanlar dikkat! İdari izinli sayılacaklar

Düzce Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, 18 Ocak Pazartesi günü Düzce genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır." ifadesine yer verildi.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada da yoğun kar yağışı ve gece oluşacak buzlanma nedeniyle il genelinde engelli ve hamile kamu çalışanlarının bir günlüğüne idari izinli sayılmasının uygun görüldüğü bildirildi.

Kütahya Valiliğinin açıklamasında ise il genelinde yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava şartlarından dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin idari izinli olacağı ifade edildi.

Bolu’da, dün başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde hamile ve engelli memurlara 1 gün izin verildi.

Bolu’da, geçtiğimiz hafta başlayan ve dünden itibaren etkisini giderek artıran kar nedeniyle il genelinde hamile ve engelli memurlara 1 gün süreyle izin verildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Yoğun kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak yaşamaları muhtemel sorunlar sebebiyle il genelinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile memurların 18 Ocak 2021 Pazartesi günü 1 gün süre ile idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür” dedi.

Karabük'te, yoğun kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu personeline bir gün tatil verildi.

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde engelli ve hamile kamu personelinin bir gün izinli olduğu bildirildi. Açıklamada, "Yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle Karabük il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu personeli İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulu kararı ile idari izinli sayılacaktır" denildi.