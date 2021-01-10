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Gündem Bu illerde arsası olanlar dikkat! Fiyatlar patladı
Gündem

Bu illerde arsası olanlar dikkat! Fiyatlar patladı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle beş büyük ilde arsa ve müstakil evlere talep patladı. Açıklanan verilere göre, 5 büyük ilde arsa fiyatları son 1 yılda %14 ile %47 arasında, arazi fiyatları ise %20 ile %30 arasında artış gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 18:01:00 -
Bu illerde arsası olanlar dikkat! Fiyatlar patladı

Endeksa verilerine göre konut imarlı arsa fiyatlarında 5 büyük il içerisinde en fazla artış görülen iller sırasıyla İstanbul, Antalya ve Ankara olurken, Arsa fiyatları son 1 yılda İstanbul’da %47, Antalya’da %38, Ankara’da ise %28 artış gösterdi. Kasım sonu itibarı ile İstanbul’da arsaların metrekare fiyatı 996 TL, Antalya’da 627 TL, Ankara’da ise 360 TL oldu.

5 büyük il içerisinde son 1 yılda ise arazi fiyatlarında en fazla artış görülen iller ise sırasıyla Antalya, İzmir ve Ankara olurken, Antalya’da arazi fiyatlarında son 1 yıllık artış %30, İzmir’de %28, Ankara’da ise %24 seviyesinde. Kasım sonu itibarı ile arazilerin ortalama metrekare fiyatı Antalya’da 56 TL, İzmir’de 77 TL, Ankara’da ise 42 TL.

İstanbul
Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 996
Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 47
Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 109
Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 20

Ankara
Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 360
Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 28
Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 42
Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 24

İzmir
Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 915
Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 20
Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 77
Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 28

Bursa
Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 793
Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 14
Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 56
Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 22

Antalya
Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 627
Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 38
Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 56
Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 30

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