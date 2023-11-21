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Ekonomi Bu ilçelerin il olması bekleniyor! Satılık da kiralık da düştü
Ekonomi

Bu ilçelerin il olması bekleniyor! Satılık da kiralık da düştü

Yeniakit Publisher
2023-11-21 23:39:00 - 2023-11-21 23:41:01
Bu ilçelerin il olması bekleniyor! Satılık da kiralık da düştü

İstanbul’da ilk kez hem satılık hem de kiralık aylık fiyat değişiminde düşüş gerçekleşti. İşte emlak piyasasının profiline ışık tutan son araştırma:

Ekim ayında İstanbul’da ilk kez hem satılık hem de kiralık aylık fiyat değişiminde düşüş gerçekleşti.Çevrim içi gayrimenkul platformu Emlakjet, Türkiye çapında ekim ayı verilerini yayınladı. Buna göre ekim ayında Türkiye genelinde önceki aya göre satılık fiyatları değişmezken, kiralık fiyatları ise yüzde 4’lük düşüş gösterdi. Kiralık fiyatları Eylül ayı verilerinde de yüzde 4’lük bir düşüş göstermişti. Emlakjet verilerine göre Ekim ayında İstanbul’da ilk kez hem satılık hem de kiralık aylık fiyat değişiminde düşüş gerçekleşti.

Antalya'da kiralık fiyatları düşüyor mu?

Tekirdağ ise satılıkta yüzde 4 ve kiralık aylık fiyat değişiminde yüzde 10 artışla ekim ayının lideri oldu. Öte yandan en çok konut aranan on şehirden altısında kiralık ve dördünde satılık aylık fiyat değişimi eksi yönde oldu. Aylık en çok kiralık fiyat düşüşü yaşayan şehir ise yüzde 6’lık düşüşle Antalya oldu.

Bu ilçeler il olur mu?

Kullanıcılara il olması beklenen ilçeler de soruldu. İl olma beklentisi en yüksek ilçeler Alanya ve Bandırma oldu. Ankete katılanların yüzde 53’ü söz konusu ilçelerin il olması durumunda burada bulanan gayrimenkullerin değerinin artacağı yönünde görüş belirtti.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında bir önceki yılın Ekim ayına göre yüzde 8,7 azalarak 93 bin 761 olurken, Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 14,3 azalışla 993 bin 835 olarak gerçekleşti

En çok konut aranan iller arasında İstanbul ilk sırada yer alırken, ilk kez hem satılık hem de aylık fiyat değişiminde görülen düşüş ile dikkat çekti.
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi, ilçeler arasında konut arama sıralamasında lider olurken, Beylikdüzü’nü Ankara’nın Çankaya ve Bursa’nın Osmangazi ilçesi takip etti.
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