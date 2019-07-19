0553 313 94 23

Bu ilçede park ve tesisler 'güneşle' aydınlanıyor

Konya'nın merkez ilçelerinden Karatay Belediyesi, 1,2 megavatlık iki santrali ile belediye başta olmak üzere kentteki park ve tesislerin aydınlatmasını güneşten karşılıyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:04
Bu ilçede park ve tesisler 'güneşle' aydınlanıyor

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaptığı açıkalamada, bugüne kadar hayata geçirilen yatırımlarla ilçenin çehresini değiştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Çevreci ve yenilenebilir enerji alanlarındaki projeleriyle ilçeye değer kattıklarını anlatan Kılca, 2017'de hizmete alınan güneş enerjisi santralinin, bu yıl ikincisini açtıklarını ifade etti.

Kılca, iki santralden toplamda 1,2 megavatlık enerji üretildiğini belirterek, enerjide artan dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla iki güneş enerji santralini hayata geçirdiklerini aktardı.

"Temiz ve çevreci enerjiye geçtik"

Belediyenin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kendi enerjisini üretmeyi amaçladıklarını vurgulayan Kılca, şöyle konuştu:

"Hizmete sunduğumuz iki güneş enerji santraliyle bunu başardık. Saraçoğlu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ikinci güneş enerji santrali faaliyete geçti. Daha önce Tatlıcak Mahallesi'nde kurduğumuz ilk santralimizle birlikte şu anda belediyemizin yenilenebilir enerjiye yaptığı katkımız, 1,2 megavatlık bir güce ulaşmış oldu. Her iki santralden ürettiğimiz enerji, 1,5 milyon lira değerinde. Artık belediyemize ait tüm binalarda, tesislerimizde, tamirhanelerimizde ve parklarımızda tükettiğimiz enerji kadar enerjiyi bu santrallerimizden sağlıyoruz. Karatay Belediyesi olarak yenilenebilir, temiz ve çevreci enerjiye geçtik. Öte yandan santrallerimiz kısa sürede kendisini amorti edecek."

Kılca, enerjide artan dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla Hükümet'in bugüne kadar birçok vizyon projelere imza attığını dile getirerek, "Bizler de bu vizyona katkı sunmak amacıyla iki güneş enerji santralini hayata geçirdik. Bu projelerimiz için yola çıkıldığında hedefimiz yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji üretiminde sürdürülebilirliği artırmaktı. Hizmete sunduğumuz iki güneş enerji santraliyle bunu başardığımızı söyleyebilirim."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Arslantaş, muhtarların istek ve taleplerini dinledi
    1. Vali Arslantaş, muhtarların istek ve..
    2. Büyükşehirden Sarıkemer’de asfalt..
    3. Teknoloji sohbetleri başladı
    4. Başkan Altay: "İlçelerimizin..
    5. ATO Başkanı Baran’dan Alper Taşdelen’e..
    6. Abdülkadir Ömür'e Premier Lig'in dev..
    7. Pegasus'un yeni hattı Sabiha..
    8. Akhisar Yıldırımspor’dan Başkan..
    9. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda..
    10. TAV Teknoloji, Ar-Ge merkezi oldu
    11. Amed Sportif Hüseyin Yılmaz’ı transfer..
    12. Pakistan'a hava sahasını kapatmanın..
    13. Başkan Çerçioğlu, Kavaklı Pazarı’nı..
    14. Endüstriyel atıklar da bertaraf..
    15. Düzce’de selde kaybolan 7 kişiyi arama..
    16. Kasksız motosiklet sürücülerine ceza..
    17. Tütün yasakları sigara bırakma oranını..
    18. Bijon anahtarlı hırsız kaçamadı
    19. 70 işçi yedikleri mantar çorbasından..
    20. Turkcell’in desteği ile 1836 saatte..
    21. Amed Sportif Faaliyetler U13’te..
    22. Bodrum Deniz Müzesi’ne yeni logo
    23. Mersin’de çevre sorunları masaya..
    24. Düşünce tuzakları ve beslenme..
    25. Kayseri, 2019 Gençlik Olimpik Yaz..
    26. Başkan Aras; "Bodrum’da yalnız..
    27. Serbest güreşçiler Ankara'da kampa..
    28. Antalya’da tarla temizliği kavgası: 2..
    29. Japonya'da Güney Kore'nin Tokyo..
    30. Göztepe’ye Alman panzeri
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?