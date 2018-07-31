Bu ilan bedelli askerlik yapacakları kızdıracak!

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Bedelli askerliğe ilişkin düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Geçmiş yıllarda çıkarılan bedelli askerlik uygulamalarından farklı olarak, bu kez 21 günlük temel askerlik eğitimi şartı getirildi. Düzenlemeye göre bedelli askerlik için 15 bin TL yatıracak olan gençler, 21 günlük temel askerlik eğitimine alınacak.

DÜZENLEMEYE TEPKİ GÖSTERİLİYOR

Daha önce defalarca kez çıkarılan bedelli askerlikten faydalanan yükümlüler kışlanın önünden bile geçmezken, yeni getirilen düzenlemeden yararlanacak olanlara 21 günlük temel askerlik eğitimi verilecek olması, konuya esprili yaklaşılmasına neden oldu.

İnternet üzerinden satış yapan bir e-ticaret şirketi, 21 günlük askerlik eğitimi alacaklara özel olarak, kredi kartı biçiminde tasarlanan asker künyesini sitesinden satışa çıkardı.

AÇIKÇA DALGA GEÇTİLER

Şirketin sitesinden satışa sunduğu kredi kartı biçimindeki asker künyesi, bedelli askerlik yapacaklarla açıkça dalga geçmek için tasarlanmış gibi.

Kapitalist sistemin en önemli kuruluşları olan bankaların, varlık durumlarına göre sınıflandırdığı müşterileri arasından üst gelir grubuna yönelik geliştirdiği 'gold' kredi kartlarından esinlenen e-ticaret şirketi, bedelli askerlik yapacak olanlarla askerlik künyesi üzerinden açıkça dalga geçti.