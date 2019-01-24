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Bu ilacı kullananlar büyük tehdit altında! Uzmanlar uyarıyor: Uzak durun

İngiltere’deki Kings College’tan görev yapan araştırmacılar, orta yaşlı ve sağlıklı olan insanlar için her gün bir aspirin almanın, beyin ve bağırsakta kanama riskini yüzde 43 oranında artırdığını ortaya çıkardı.

24 Ocak 2019 Perşembe 15:47
Bu ilacı kullananlar büyük tehdit altında! Uzmanlar uyarıyor: Uzak durun

Bilim insanları, doktorlar tarafından önerilmediği sürece her gün bir Aspirin almanın tehlikeli olduğu uyarısında bulundu. Yapılan araştırmaya göre Aspirin, beyin ve bağırsakta kanama riskini yüzde 43 oranında artırıyor.

Aspirin yıllardır doktorlar tarafından hastalara yazılan bir ilaç. Fakat doktorlar hastanın durumuna göre ilacın kanı sulandırmasının faydasını ve riskini hesaplayarak bu ilacı veriyor. İnsanların kendi başlarına Aspirin alması durumunda ise böyle bir değerlendirme yapmaları mümkün olmuyor.

Ciddi kanama riski oluşturuyor

İngiltere’deki Kings College’tan araştırmacılar, orta yaşlı ve sağlıklı olan insanlar için her gün bir aspirin almanın ciddi kanama riskine değmeyeceği sonucuna vardı. 50’li, 60’lı ve 70’li yaşlarındaki 164 bin 225 kişiyi inceleyen bilim insanları düzenli Aspirin kullanımının, tehlikeli kanamalarla karşılaşma ihtimalini yüzde 43 artırdığını ortaya çıkardı.

Bir yeri tamir ederken, bir yeri bozuyor

Sonuçları Journal of the American Medical Association dergisinde yayınlanan araştırmaya göre her gün Aspirin kullanmak kalp krizi riskini yüzde 11 azaltırken beyin veya bağırsak gibi organlarda tehlikeli kanama ihtimalini yüzde 43 artırıyor. Bilim insanları daha önceki araştırmalarda da düzenli Aspirin kullananların bu alışkanlıklarını bir günde bırakmamasının daha faydalı olacağını bulmuştu.

Uzmanlar Aspirin’i bir ile altı ay arasında değişen sürelerde yavaş yavaş azaltmayı, böylece kanın bir anda yoğunlaşmasının önüne geçilebileceğini söylüyor.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 15:47
  1. Aspirin
  2. Aspirin kullanımı
  3. Aspirindeki büyük tehlike
  4. Kanama riskini artırıyor
  5. Aspirin kullananlar dikkat
  6. Journal of the American Medical Association
  7. Uzmanlardan kritik uyarı

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