Bu iftiralar ‘oy’unu artırmaz

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun sarf ettiği, “AK Parti, Erbakan Hocaya karşı çıktı hayattayken. Erbakan hoca 2006 yılında hapse mahkum olduğunda polisle evini kuşattırdı, hapse attırmak için büyük bir gayret içine girdi” şeklindeki sözlerine tepkiler sürüyor. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın özel doktorluğunu yapan, 19-20. Dönem Refah Partisi Tokat Milletvekili Dr. Ahmet Fevzi İnceöz, Karamollaoğlu’na tepki göstererek, şunları dile getirdi:

Aksine Erdoğan engel oldu

“Sen milletten yüzde 1’in altında oy almış bir siyasi partinin genel başkanı olarak neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Böyle iftiralarla oyunu mu artıracaksın? Hepimizin bildiği şey, olayın Temel Karamollaoğlu’nun dediğinin tam tersi olduğu. Savcılığın talimatıyla polisin eve gelme durumu olmuş ama Sayın Erdoğan bunu duyunca İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’yu arayıp derhal polisin geri çekilmesini istemiştir. Ondan sonra da yasal düzenleme yapıp hapse girmesini önlüyorlar. Cumhurbaşkanlığı’na Abdullah Gül seçildikten sonra ise Cumhurbaşkanı kararı ile af edilmesini sağlıyorlar. Yıllar sonra, olanın tam tersini söylemek nasıl bir şeydir? Ben kendisini kale almıyorum. İtibarını kaybetmiş birisi. Bir insanın son finali iyi oynaması gerekirken hâlâ çamura saplanıyorlar. Ama millet de bu işin gerçeğini biliyor. Tarih her şeyi yazıyor. Ben Allah’a havale ediyorum.

Erbakan düşmanıyla ittifak

AK Parti’nin merhum Erbakan için çıkarttığı infazının ertelenmesine ilişkin yasayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da içinde olduğu 100’ün üzerinde CHP’li milletvekili Anayasa Mahkemesi’ne götürmüştü. ‘Yürütme durdurulsun ve Erbakan hapse girsin’ talebinde bulunmuşlardı. Fakat AYM bunu reddediyor. Hatta o dönemde sol basında ‘Erbakan’a özel yasa, Erbakan’ı kurtarma yasası” gibi haberlere yer veriliyor. Cumhurbaşkanımıza iftira atan Karamollaoğlu ise seçimlerde Kılıçdaroğlu ile altılı masada ittifak yaptı. Ama milletimiz kendilerine sandıkta en güzel cevabı verdi. Bunu da tarih yazmıştır. Kişi sevdiği ile beraberdir. Erdoğan bugün dünya lideri olarak kabul ediliyor. Dünya barışının teminatı durumuna geldi ülkemiz. Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk yapıyor, gıda krizinden kurtarıyor. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana katlettiği Gazze’deki mazlumların kurtuluşu için uluslararası diplomasi girişimiyle durup dinlenmeden çalışıyor. Ülkemiz geliştikçe de mazlum coğrafyalara sahip çıkıyor. Şimdi böyle bir lidere iftira atmak kime yarar? Tabi ki dünyayı sömürmeye çalışan karanlık güçlere yarar. Bu iftirayla karanlık güçlerin ekmeğine yağ sürüyor.”

Fatih Erbakan da yalanladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da, iddialara ilişkin şunları söyledi: “Özellikle FETÖ’nün o dönemde çok ciddi bir hakimiyeti söz konusuydu. Orada yaşanan sıkıntılarla ilgili biz tabii başbakanlık düzeyinde değil ama daha alt seviyedeki bürokrasideki, emniyetteki FETÖ’cü unsurların böyle bir tavır içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Yoksa Cumhurbaşkanı’nın o dönem Başbakan olarak Erbakan Hocamıza karşı böyle bir tavır içerisinde olacağını düşünmüyoruz.” Fazilet ve Saadet partilerinde çeşitli görevlerde bulunmuş Avukat Ali Aktaş da şöyle konuştu: “Böyle bir şey hiç duymadık, görmedik. Hatta olan şey tam tersi. Akla mantığa uygun olmayan bir şey Temel Bey’in iddiası. Bunu yapan savcılık. Bu infazı durduran ise siyasetçiler. Bütün bunları görmezden gelerek böyle bir dil kullanmak çok yanlış ve buna itiraz ediyorum.”

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