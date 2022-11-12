Bu iddia ortalığı yangın yerine çevirecek! Akşener ve Kılıçdaroğlu ile ilgili şok iddia

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, altılı masa ile ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. Siyaset kulislerinde "6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu mu olacak, Akşener mi" tartışması olduğunu hatırlatan Barlas, "Kılıçdaroğlu'nun çıkışlarına karşı bir hamle olarak İyi Parti il başkanları, Meral Akşener'in ismini açıklayacaklarmış. İddialar bu yönde. Peki Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu doğrudan karşısına alarak adaylığını açıklar mı? Bu hamle 6'lı masanın tamamen dağılması anlamına gelir ki bunu iki lider de göze alamaz." ifadelerini kullandı. "Peki Meral Akşener ne yapmak istiyor?" diye soran Barlas, "Bu sorunun cevabı İyi Parti'ye yakın çevrelerde konuşulmaya başlandı. Meral Akşener aday olmayacak. Bunun karşılığında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir isteği olacak: İkimizin de Erdoğan karşısında hiç şansı yok. Başka birini aday yapalım" dedi.

Barlas, söz konusu yazısında şunları kaydetti:

"Siyaset kulislerinde "6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu mu olacak, Akşener mi" tartışması var. Kılıçdaroğlu'nun çıkışlarına karşı bir hamle olarak İyi Parti il başkanları, Meral Akşener'in ismini açıklayacaklarmış. İddialar bu yönde.

Peki Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu doğrudan karşısına alarak adaylığını açıklar mı? Bu hamle 6'lı masanın tamamen dağılması anlamına gelir ki bunu iki lider de göze alamaz.

Peki Meral Akşener ne yapmak istiyor? Bu sorunun cevabı İyi Parti'ye yakın çevrelerde konuşulmaya başlandı. Meral Akşener aday olmayacak. Bunun karşılığında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir isteği olacak: "İkimizin de Erdoğan karşısında hiç şansı yok. Başka birini aday yapalım."

Kılıçdaroğlu bu talebe olumlu cevap verirse siyasi hayatı sona erecek. Kabul etmez ve aday olursa kazanamayacak ve yine siyasi hayatı bitecek. Yani Erdoğan'ı devirmek için siyasi hayatını feda edebilir.

Peki aday kim olacak? İmamoğlu'nun son açıklamalarına bakılırsa adaylığa hazır görünüyor. İbrenin biraz daha İmamoğlu'na döndüğü anlaşılıyor. Mansur Yavaş ise HDP'den hâlâ icazet alabilmiş gibi görünmüyor.

Peki İmamoğlu veya Yavaş'ın Erdoğan karşısında bir şansı var mı?

Dış politikada dünyaya lider diplomasisi dersi veren Erdoğan, Semerkand'daki Türk zirvesinde önemli kazanımlar elde ederken iç politikada 3 büyük müjde verildi. Toplumun geniş kesimini etkileyecek olan "EYT, asgari ücret ve sözleşmeli personel" konusunda takvim belli oldu. Seçimlere kadar her gün yeni bir müjdeyle toplumun karşısına çıkılacak.

Erdoğan bunu yaparken İmamoğlu ise 10 Kasım'da eşi ile Fikrimin İnce Gülü şarkısı eşliğinde dans ediyor. Eski Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise bu işin adamı olmadığı anlaşılmasın diye sessiz kalmayı tercih ediyor."