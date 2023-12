Bu iddia ortalığı karıştıracak! İsrail basınının gündemi: Mossad ile Hamas'ın para ilişkisi

İsrail'de Başbakanlık Mossad'ın, ekonomik savaş bölümünün eski başkanının iddialarına rağmen, Hamas'a para aktardığını reddetti.

İsrail'de Mossad'ın eski ekonomik savaş bölümü başkanı, Hamas'a para aktarıldığını iddia etmiş ve devam eden transferlerin derhal durdurulması çağrısında bulunmuştu.

The Jerusalem Post'un haberine göre, Buna karşılık İsrail Başbakanlığı bugün gerçekleştirilen açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu iddiaların aksine, Mossad her zaman Başbakanın talimatı doğrultusunda Hamas'a terörist fonların aktarılmasını her ne şekilde olursa olsun engellemek için çalışmıştır. Bunun dışındaki her türlü iddia temelsizdir"



Mossad'ın ekonomik savaş ve terör finansmanına odaklanan bölümünün eski başkanı Dr. Udi Levy, 103FM'e endişelerini dile getirdi.

Levy, "Gazze'ye giren kamyonların kapsamlı bir şekilde denetlendiğini ya da paranın Hamas'a ulaşmasını engellemek için Mısır veya Türkiye'ye baskı yapıldığını görmüyorum" dedi.

Levy, "Halihazırda Hamas'a gönderilmekte olan yaklaşık 100 milyon dolar tutarındaki fonları durdurmalıyız. Tahminime göre bu miktarın yaklaşık yüzde 30'u halihazırda teslim edilmiş durumda" dedi.