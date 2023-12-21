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Gündem Bu iddia ortalığı karıştıracak! İsrail basınının gündemi: Mossad ile Hamas'ın para ilişkisi
Gündem

Bu iddia ortalığı karıştıracak! İsrail basınının gündemi: Mossad ile Hamas'ın para ilişkisi

Yeniakit Publisher
2023-12-21 13:37:00 -
Bu iddia ortalığı karıştıracak! İsrail basınının gündemi: Mossad ile Hamas'ın para ilişkisi

İsrail Başbakanlığı Mossad'ın eski ekonomik savaş bölümü yetkilisinin iddialarını yalanlayarak teşkilattan Hamas'a para aktarıldığı iddialarını reddetti.

İsrail'de Başbakanlık Mossad'ın, ekonomik savaş bölümünün eski başkanının iddialarına rağmen, Hamas'a para aktardığını reddetti.

İsrail'de Mossad'ın eski ekonomik savaş bölümü başkanı, Hamas'a para aktarıldığını iddia etmiş ve devam eden transferlerin derhal durdurulması çağrısında bulunmuştu.

The Jerusalem Post'un haberine göre, Buna karşılık İsrail Başbakanlığı bugün gerçekleştirilen açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu iddiaların aksine, Mossad her zaman Başbakanın talimatı doğrultusunda Hamas'a terörist fonların aktarılmasını her ne şekilde olursa olsun engellemek için çalışmıştır. Bunun dışındaki her türlü iddia temelsizdir"


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MOSSAD HAMAS'IN PARA AKIŞINI ENGELLEMİYOR İDDİASI KİMİN?

Mossad'ın ekonomik savaş ve terör finansmanına odaklanan bölümünün eski başkanı Dr. Udi Levy, 103FM'e endişelerini dile getirdi.

Levy, "Gazze'ye giren kamyonların kapsamlı bir şekilde denetlendiğini ya da paranın Hamas'a ulaşmasını engellemek için Mısır veya Türkiye'ye baskı yapıldığını görmüyorum" dedi.

Levy, "Halihazırda Hamas'a gönderilmekte olan yaklaşık 100 milyon dolar tutarındaki fonları durdurmalıyız. Tahminime göre bu miktarın yaklaşık yüzde 30'u halihazırda teslim edilmiş durumda" dedi.

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