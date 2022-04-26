Bu iddia gündeme bomba gibi düşecek!

Fenerbahçe'de teknik direktör gündemi devam ederken, bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Ukrayna basını, Kanarya'nın Jorge Jesus ile anlaşamaması durumunda Mircea Lucescu'nun kapısını çalacağını iddia etti.

Ukrayna basını, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus ile anlaşamaması durumunda Mircea Lucescu'nun kapısını çalacağını iddia etti. Fotomaç'ın derlediği haberde; Ali Koç'un Jesus'a ekibi dahil 7 milyon önerdiği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin, Löw konusunda önemli bir adım atamadığı aktarılırken, Dinamo Kiev'deki geleceği belirsizliğini koruyan Mircea Lucescu'nun ikinci alternatif olduğu ileri sürüldü. 76 yaşındaki Lucescu'nun Dinamo Kiev ile iki yıl daha sözleşmesi var.

Mircea Lucescu Kimdir ?

Mircea Lucescu (d. 29 Temmuz 1945, Bükreş) Rumen eski futbolcu ve teknik direktör.

Lucescu futbola 1961'de ?coala Sportiva 2 Bukarest takımının altyapısında başladı. 2 yıl sonra Dinamo Bükreş takımının altyapısına geçti. 21 Haziran 1964'te Rapid Bükreş'i kendi sahalarında 5-2 mağlup ettikleri maçta ilk kez A takımda forma giymiş oldu.

Sezon içinde bir maç daha oynadı. Sonraki sezon da yine altyapıda kalan Lucescu, sadece 1 maç forma şansı bulabildi. Dinamo Bükreş ise bu iki sezonda da Romanya şampiyonu oldu.

1965'te Lucescu, tecrübe kazanması için Romanya ikinci ligi takımlarından Ştiinta Bükreş takımına kiralandı. Kulüp 1965-66 sezonunda Liga II'de ikinci olarak, o ligde kazandıkları en büyük ikinci başarıya sahip oldu. Sonraki sezon Politehnica Bükreş adını alan takım ligde 5. oldu. Lucescu bu iki sezonda 39 maçta yapıp 12 gol kaydetti.

1967-68 sezonuyla beraber Lucescu, uzun süreli Dinamo Bükreş yıllarına geri döndü. Sezon içinde 17 maç oynayarak yavaş yavaş A takımın bir parçası olurken 1 de gol attı.

16 Haziran 1968'de oynanan Romanya Kupası finalinde Rapid Bükreş, 1-0 öndeyken, 77. dakikada Nicolae Nagy'nin yerine Lucescu oyuna dahil oldu. Dinamo, bir dakika sonra Florea Dumitrache'nin golüyle maçı 1-1 yaptı. Uzatmalara giden maçta Lucescu, 115 ve 116. dakikalarda iki gol atak maçı 3-1 yaptı ve kupayı Dinamo Bükreş'e kazandırdı.

Sonraki sezon 28 maçta 8 gollük performansıyla takımının lig ikinciliğine yardım eden Lucescu, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda 1 maça çıkarak ilk kez Avrupa'da forma giymiş oldu. 1977'ye kadar Dinamo Bükreş forması giyen Lucescu, bu dönemde 4 lig şampiyonluğu gördü. Özellikler 1972-73 sezonunda 28 maçta 12 gollük performansı ile en yüksek gol performansını sergiledi.

Ayrıca Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Kupası ve Fuar Şehirleri Kupası organizasyonlarında forma giydi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda biri Atlético Madrid biri Real Madrid'e olmak üzere 2, UEFA Kupası'nda Boluspor'a bir gol attı.

1977'de Corvinul Hunedoara takımına transfer oldu. Dinamo Bükreş gibi çok başarılı bir takımdan sonra daha küçük bir kulüpte futbol hayatını sürdüren Lucescu, takımın en önemli isimlerinden oldu. 1978-79 sezonunda küme düştüler. 1979-80 sezonunda ise Liga II'yi birinci bitirerek geri döndüler.

Lucescu, 1981-82 sezonunda takımın lig üçüncülüğüne 23 maçta 2 gol atarak katkıda bulundu. Bu derece 2008'de dağılan Corvinul kulübü tarihinin en başarılı sonucu oldu. Lucescu sezon sonunda futbolu bıraktı.

Millî takım kariyeri

Ştiinta Bükreş'te kiralık olarak oynadığı ikinci sezonda Lucescu, Romanya Millî Futbol Takımı'na çağrıldı. 2 Kasım 1966'da İsviçre ile oynadıkları EURO 1968 eleme maçında ilk 11'de ve 90 dakika forma giyerek A millî oldu.

3 Aralık 1966'da ise 4. millî maçı olan Güney Kıbrıs ile deplasmanda oynanan EURO 1968 eleme maçında ilk golünü kaydetti. 15 Ocak 1969'da İngiltere ile oynanan hazırlık maçında ilk kez millî takım kaptanı oldu.

Teknik direktörlük kariyeri

Lucescu, formasını giydiği Corvinul Hunedoara takımı ile Liga II'ye düştükten sonra 1979'da futbolcu-menajer olarak görev yapmaya başladı. Lucescu, daha ilk sezonunda küme düşen takımı ikinci lig birincisi olarak Liga I'e geri döndürdü.

1982'de futbolu bırakana kadar bu takımda çalışan Lucescu, takım tarihinin en iyi başarısı olan lig üçüncülüğünü kazandırmanın yanı sıra, takımdan millî takıma futbolcu kazandırmayı da başardı.

Türkiye Millî Futbol Takımı

2017 yaz döneminde Lucescu'nun adı tekrardan Türk kulüpleri ile anılmaya başladı. Ağustos ayı başında eski takımı Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek tarafından kendisine futbol direktörlüğü teklif edildi.

Bir gün sonra ise TFF başkanı Yıldırım Demirören'den ise Türkiye Millî Futbol Takımı teknik direktörlüğü teklifi aldı ve bu teklifi kabul eden Lucescu, millî takım ile 2+1 yıllık bir sözleşmeye imza attı.