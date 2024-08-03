Bu iddia dünyayı ayağa kaldırdı! Heniyye'den sonra sırada o ülkenin lideri mi var?

Akşam gazetesi yazarı Hüseyin Besli, İsmail Heniyye'nin şehit edilmesinin ardından Suriye Devlet Başkanı Esed'in de suikasta uğrayabileceğini öne sürdü. Besli, Türkiye ile Suriye arasında yapılacak olası bir görüşmenin İsrail için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Türkiye ve Suriye'nin anlaşması durumunda, PKK'nın etkisinin azalacağını ve İsrail'in bu duruma müdahale edebileceğini ifade eden Besli, bu durumda Esed'in hedef alınabileceğini savundu. İşte Hüseyin Besli'nin büyük ses getirecek yazısı:

“Korkarım ki; İslam'ın yiğit evladı, aziz şehit İsmail Haniyye'den sonra Suriye Devlet Başkanı Esad da bir suikasta uğrayabilir.

Malumunuz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad arasında bir görüşme yapılması söz konusu.

Eminim ki İsrail için böyle bir görüşmenin gerçekleşme ihtimali bir karabasan hükmündedir. Onlara göre Türkiye ile Suriye anlaşırsa; İsrail'in mayın eşeği ve atlama taşı olarak gördüğü PKK ve türevleri anlamsızlaşacak hatta yok olacaktır.

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Dahası; Türkiye ile Suriye anlaşırsa, Suriye bir anlamda Türkiye'nin koruma şemsiyesi altına girecektir.

Böylece; Türkiye ile İsrail hanidir sınırdaş olacaktır.

İşte, tam burada, R. Tayyip Erdoğan'ın 'gireriz' söylemi İsrail için, tam bir korku sebebi olmaktadır.

Bugünkü şartlarda Türkiye'nin İsrail'e müdahalesi çok zor iken, sadece havayolu söz konusuyken;

Şayet Türkiye Suriye ile anlaşırsa, Türk ordusu Suriye üzerinden İsrail'e yürüyebilir.

İşte bu düşünce İsrailli yetkilileri/yöneticileri çıldırtabilir. Bu çılgınlıkla tek çare olarak Beşar Esad'ı ortadan kaldırabilirler.

Olur mu olur…”