Bu içecek ile beyaz saça elveda deyin! Sarımsak, bal limon keten tohumu yağı karışımı...

Bu harika içecek sayesinde, saçlarınız yeniden eski sağlığına kavuşacak ve tüm beyazlarınızdan kurtulacaksınız. Buna ek olarak, görüşünüz iyileşecek ve cilt sağlığınızda da gözle görülebilir iyileşmeler ortaya çıkacak.

Sarımsak, bal limon keten tohumu yağı karışımı...

Malzemeler:

200 gr keten tohumu yağı

3 diş sarımsak

4 limon

1 kilo bal

Hazırlanışı

Limonları ve sarımsakları güzelce soyun ve temizleyin. Ardından blender a yerleştirin ve güzelce öğütün. Ardından balı ve keten tohumu yağını da ekleyerek bir kez daha öğütün. Hazırladığınız karışımı cam bir kaba alın ve kapağını güzel kapatın. Buzdolabında saklayın.

Her yemekten 30 dakika önce bu mucizevi karışımdan bir yemek kaşığı tüketin ve tüketirken metal yerine tahta kaşık kullanın.

Keten Tohumunun Faydaları

Omega 3 Zengini

Keten Tohumunun Güç Sırrı

Antioksidan Deposu

Kolesterol Düşürmede Yardımcı

Sindirim Sistemini Destekler

Kansere Karşı Zırh Oluşturabilir

Kan Şekerini Dengeler

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