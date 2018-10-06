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Bu hatayı yapmayın!

En yaygın yanlışımız; pencere altına kalorifer peteği koymak. Böylece dışarıyı ısıtıyormuşuz.

06 Ekim 2018 Cumartesi 19:31
Bu hatayı yapmayın!

Doğalgaz ısınmakta büyük nimet. Ancak dışarıdan milyar dolarlar dökerek alıyor, içeride son derece pahalı kullanıyoruz. Üstelik ısınmayı da bilmiyormuşuz. Sobalarımızı pencere kenarına kurmazken, tutup kalorifer peteklerini pencere altına yerleştirmemizdeki garabet yeni yeni anlaşılmaya başlandı..

Meğer kalorifer peteklerinin pencere altlarına yerleştirilmesi büyük hata imiş. Çünki, ısınan hava pencereden uçup gidiyormuş. Bunu, uzmanı aynen şöyle ifade ediyor: "Evlerin çoğunda yalıtım olmadığı için ısınma faturası cep yakıyor. Yalıtımın yanı sıra kalorifer peteklerinin de pencere altına konulması büyük hata. Isı penceden uçup gidiyor.” Ne var ki, bugün Türkiye’de hemen hemen bütün evlerde ve resmi, özel binalarda, petekler pencere altlarına yerleştirilmiş durumda.
Dahası dev inşaat firmaları halâ aynı yanlışı yaparak konut üretiyor.

Oysa evlerde yalıtım eksikliğinin yanı sıra bu yanlış uygulamalar büyük ısı kaybına ve maddi külfete yol açıyor.

Unutmayınız, ev alırken dikkat ediniz ve müteahhidi ikaz ediniz. Kalorifer peteklerinin pencere altına konulması büyük hata. Petekten çıkan sıcak hava pencereden uçup gidiyor. Eskiden sobalar pencere kenarına değil evin en iç tarafına kurulurdu. Şimdi dekoratif radyatörler de çıktı. Radyatörler iç duvarlara taşınmalı.

Öte yandan yerden ısıtmalı bir eviniz varsa, kombinin akşamdan akşama yakılması ekonomik değil. Yerden ısıtmada önce beton, ondan sonra üstündeki parkeler ve en sonunda oda ısınıyor. Devamlı ısıtılan evlerde yerden ısıtma sistemi kullanılabilir.

Kalorifer peteklerinin arkasına, 3.5 liraya satılan camyünü levhalardan koyarak önemli oranda ısı tasarrufu sağlayabilirsiniz. Bu paneller peteklerin arkasına kolayca yerleştirilebilir.

Apartmanların üst katında oturanlar, 300-500 TL masrafla çatıya camyünü döşetebilirler. Bu en azından 2-3 derecelik tasarruf sağlar.

 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 19:31
  1. kalorifer
  2. petek
  3. sık yapılan hata

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