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Kadın - Aile Bu hataları sakın yapmayın! Kan şekerinizi hızlı yükseltiyor!
Kadın - Aile

Bu hataları sakın yapmayın! Kan şekerinizi hızlı yükseltiyor!

Sağlıklı bireylerin de diyabete yol açabilecek gıdalara dikkatli yaklaşmalarında fayda vardır.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 16:20:00 - 2021-11-27 16:28:12
Bu hataları sakın yapmayın! Kan şekerinizi hızlı yükseltiyor!

İnsan vücudunun en büyük düşmanlarının başında şeker geliyor. Bazı gıdalar çok hızlı şekilde kan şekerinizi yükseltmekte ve çok yükselen şekerinizin çok hızlı düşmesine neden olmaktadır. Kan şekerini yükselten gıdalar kilo akmanıza hemde sağlığınızın zamanla bozulmasına neden olur. Kanda şekerin belli düzeylerin üzerinde olması ‘diyabet’ olarak tanımlanıyor. Kandaki şeker yüksekliği ihmale gelmiyor, çünkü damarlarda hasarlar oluşturarak; kalp krizinden inmeye, böbrek yetmezliğinden kalıcı görme kaybına kadar pek çok ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Kan şekerinizin ani yükselmesini engelleyin

Şeker tüketimini azaltın.

Daha fazla lifli gıda tüketin.

Rafine karbonhidratlardan kaçının.

Sağlıklı kilo verin.

Daha fazla egzersiz yapın

Daha fazla su tüketin.

Düşük karbonhidrat içerikli gıdalar tüketin.

Yeterli miktarda krom ve magnezyum alın.

Hayatınıza biraz baharat ekleyin.

Yaşam tarzınızı düzenleyin.

Yemeklerinizde sirke kullanın.

Hiç kimse için şeker hastalığına yakalanmama garantisi verilemez. Bu nedenle herkes şeker hastalığı riski altındadır.  Bu bakımdan kan şekerini yükselten besinlerden uzak kalmanız gerekiyor.

Kan şekerini yükselten besinler nelerdir?

  • Fastfood
  • Beyaz ekmek
  • Hazır meyve suları
  • Beyaz pirinç
  • Pasta
  • Tam yağlı süt 
  • Kraker
  • Çikolata
  • Makarna
  • Asitli içecekler 
  • Kızartmalar

Şeker Hastalığı belirtileri nelerdir?

Halsizlik ve yorgunluk hissi.

Hızlı ve istemsiz kilo kaybı

Bulanık görme.

Ayaklarda uyuşma ve karıncalanma şeklinde rahatsızlık hissi.

Yaraların normalden daha geç iyileşmesi.

Ciltte kuruluk ve kaşıntı

Ağızda aseton benzeri koku oluşumu.

Tip 2 diyabet nedir?

Tip 2 diyabet genellikle 40 yaşın üzerindeki kişilerde görülen diyabet tipidir. Pankreasın yeterli miktarda insülin salgılayamaması veya salgılanan insülinin yeterli derecede kullanılmaması nedeniyle kan şekerinin yükselmesi durumudur. Bu tip diyabetiklerde rahatsızlık uzun yıllar klinik olarak belirti vermeyebilir.

 

 

 

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