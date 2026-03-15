Bu hata yorgunluğa sebep oluyor! Ramazan sofralarında gözden kaçan detay

Erzurum Şehir Hastanesi, Ramazan ayında sağlıklı beslenmeye yönelik bilgilendirmelerini sürdürüyor.

Yemek pişirirken hangi yöntemler kullanılmalı

Yapılan son paylaşımda diyetisyen Rümeysa Yayan Çakır, "Özellikle iftar ve sahurda ağır yemekler tercih etmek, sindirim problemleri ve yorgunluğa yol açabilir. Bunun yerine, sağlıklı pişirme yöntemlerine yönelmek hem sindirimi kolaylaştırır hem de daha hafif ve dengeli bir öğün sağlar. Örneğin, yemeklerinizi fırınlayarak ya da ızgarada pişirerek daha az yağ kullanabilirsiniz. Haşlama ve buharda pişirme yöntemleri de besinlerin vitamin ve mineral kaybını engeller. Kızartma gibi yağda pişirme yöntemlerinden kaçının, çünkü bu yöntemler ekstra yağ ve kalori ekler. Ayrıca, yemeklerinizi doğal baharatlarla tatlandırmak, tuz kullanımını minimuma indirir ve kan basıncınızı dengede tutar. Yani, Ramazan’da hem sağlıklı hem de lezzetli pişirme yöntemleriyle beslenmek, hem vücudunuzun dengesini sağlar hem de enerjinizi artırır" dedi.