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Aktüel Bu hastane sahipsiz hayvanlara şifa dağıtacak
Aktüel

Bu hastane sahipsiz hayvanlara şifa dağıtacak

Yeniakit Publisher
2023-08-26 11:11:00 -
Bu hastane sahipsiz hayvanlara şifa dağıtacak

Çorum Belediyesince inşası sürdürülen hayvan hastanesi, tamamlandığında sahipsiz hayvanlara şifa dağıtacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayvan hastanesinin inşaatı hızla devam ediyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sahipsiz hayvanlara yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Hayvan hastanesinde, sahipsiz hayvanların her türlü tetkik, tedavi ve bakımlarının, uzman veteriner hekimler tarafından yapılacağını bildiren Aşgın, şunları kaydetti: “Ameliyathaneler, müşahede odaları, karantina odaları, muayene odaları, bir hayvan hastanesinde ne olması gerekiyorsa, hangi cihazlar ve donanım olması gerekiyorsa, bunları bünyesinde barındıracak şekilde muazzam bir hayvan hastanesini, Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi şehrimize kazandırıyoruz.”

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