Bu hastalıkta ölüm oranı yüksek

Akciğer kanseri farkındalık ayına özel açıklamalar yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, hastalığın görmezden gelinmemesi gereken risk faktörleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Akciğer kanserinin sigara içmeyen kişilerde de görülebileceği bilgisinin sigara içicilerini rahatlatmaması gerektiğini belirten Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, "Akciğer kanseri, sigara içmeyen kişilerde de karşımıza çıkıyor; ancak sigara içen kişilerde bu riskin çok yükseldiğinin unutulmaması gerekiyor" dedi.

Işık, akciğer kanseri farkındalık ayına özel yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki hem sigara içenler hem de sigara dumanına maruz kalanlar akciğer kanseri tehdidiyle karşı karşıya. 4 binden fazla kimyasalın vücuda girmesine neden olan bu bağımlılık, akciğeri kaplayan hücrelere zarar veriyor. Vücut bu hücreleri onarabilse de kimyasallara maruziyet süreklilik hâline geldiğinde hasar büyüyor. Zaman geçtikçe de zarar gören hücreler farklı davranmaya başlayarak kanser oluşumuna yol açabiliyor. Sigara çok önemli bir risk faktörü olsa da akciğer kanserine yol açabilen farklı faktörler de var. Radon ve asbest gazlarının uzun süreli solunması da ailede akciğer kanseri öyküsünün bulunması da kanser tehlikesini gündeme getiriyor" şeklinde konuştu.

Akciğer kanserinin oldukça sinsi ilerleyen bir hastalık olduğunu belirten Dr. Merda Erdemir Işık, risk altında olan kişilerin düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları gerektiğini hatırlatarak sözlerine devam etti:

“Akciğer kanseri ileri evrelerde teşhis edildiğinde agresif tedaviler devreye alınıyor ve ne yazık ki sağ kalım oranları düşebiliyor. Bu nedenle doktor kontrollerine düzenli olarak gidilmesi şart; çünkü akciğer kanserinin belirtilerinin ortaya çıkış süreci kişiden kişiye değişebilmekle birlikte ileri evreleri bulabiliyor. Hastalık sinsi bir şekilde ilerliyor ve kanserli hücreler akciğer dokusuna yayılıp farklı organlara sıçrayabiliyor. Dolayısıyla düzenli kontrollerin aksatılmaması son derece önemli.”

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Işık, şöyle devam etti:

"20 yıl, günde 1 paket sigara içenlerin hiçbir şikâyetleri olmasa dahi göğüs hastalıkları uzmanlarınca muayene edilmesi, akciğer kanseri taraması yaptırması gerekiyor. Aynı şekilde 50 yaşını geçen, geçmiş dönemde ya da aktif olarak sigara içen kişilerin de akciğer kanseri taramasından geçmesi önemli. Genel bir söylemde bulunmak gerekirse sigara öyküsü bulunan kişilerin yılda 1 kez mutlaka düzenli kontrole gitmesi tavsiye ediliyor. Kontroller kapsamında yapılacak testler hasta özelinde değişebiliyor. Akciğer kanseri taramaları; yalnızca sigara içen, sigara dumanına maruz kalan ya da ailesinde akciğer kanseri öyküsü bulunanlar için önerilmez. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 50 - 80 yaş aralığındaki herkesin akciğer kanser taramasından geçmesini tavsiye ediyor."