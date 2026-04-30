Bu hastalık hayatınızı kabusa çevirebilir! Geçmeyen halsizlik ve kilo artışına dikkat

Sağlık
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Çakır, uzun süren halsizlik, uyku hali, saç dökülmesi ve nedensiz kilo artışı gibi şikayetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Uzun süren halsizlik, üşüme, saç dökülmesi ve kilo artışı günlük yorgunluk sanılsa da Hashimoto hastalığının erken işaretleri arasında yer alabiliyor. Medical Point Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Çakır, özellikle uzun süren halsizlik ve kilo artışı gibi şikayetlerin göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda uyardı. Dr. Çakır, "Bağışıklık sisteminin tiroit bezine saldırmasıyla ortaya çıkan Hashimoto Hastalığı, çoğu zaman fark edilmeden ilerleyerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor" dedi.

 

Dr. Çakır, bünyesinde yaptığı açıklamada, hastalığın çoğu zaman sinsi ilerlediğine dikkat çekti. Uzm. Dr. Çakır, "Hastalar genellikle yorgunluk, üşüme ve saç dökülmesi gibi şikayetleri günlük hayatın yoğunluğuna bağlıyor. Oysa bu belirtiler Hashimoto’nun erken sinyalleri olabilir" dedi.

 

Bu hastalık kadınlarda daha sık görülüyor

Hashimoto hastalığının kadınlarda erkeklere göre çok daha yaygın görüldüğünü belirten Dr. Çakır, hormonal faktörlerin bu farkta önemli rol oynadığını ifade etti. Dr. Çakır, "Sürekli halsizlik ve uyku hali. Nedensiz kilo artışı. Soğuğa karşı hassasiyet. Cilt kuruluğu ve saç dökülmesi. Konsantrasyon bozukluğu" ifadelerini kullandı.

 

Hashimoto’nun basit kan testleriyle teşhis edilebildiğini vurgulayan Dr. Çakır, özellikle aile öyküsü olan kişilerin düzenli kontrol yaptırması gerektiğini söyledi. Hastalığın tamamen ortadan kaldırılamadığını ancak uygun tedaviyle kontrol altına alınabildiğini belirten Dr. Çakır, "Eksik olan tiroit hormonunu yerine koyduğumuzda hastalar sağlıklı bir yaşam sürdürebilir" ifadelerini kullandı.

 

Beslenme ve stres yönetiminin önemine değinen Dr. Çakır, dengeli beslenme ve düzenli egzersizin hastalığın seyrini olumlu etkileyebileceğini belirtti.

Keneden korunmak mümkün mü? Havalar ısındı kabus geri döndü
Keneden korunmak mümkün mü? Havalar ısındı kabus geri döndü

Sağlık

Keneden korunmak mümkün mü? Havalar ısındı kabus geri döndü

Sessiz tehlikesi! Belirti vermeden kalıcı görme kaybına yol açabiliyor
Sessiz tehlikesi! Belirti vermeden kalıcı görme kaybına yol açabiliyor

Sağlık

Sessiz tehlikesi! Belirti vermeden kalıcı görme kaybına yol açabiliyor

Ağız içi cerrahiyle sağlığına kavuştu! Hiç belirti vermedi, şah damarına ulaştı
Ağız içi cerrahiyle sağlığına kavuştu! Hiç belirti vermedi, şah damarına ulaştı

Sağlık

Ağız içi cerrahiyle sağlığına kavuştu! Hiç belirti vermedi, şah damarına ulaştı

Tam santimetreydi! Karın şişliği ve nefes darlığının sebebi bakın neymiş?
Tam santimetreydi! Karın şişliği ve nefes darlığının sebebi bakın neymiş?

Sağlık

Tam santimetreydi! Karın şişliği ve nefes darlığının sebebi bakın neymiş?

Bu uyarıya kulak verin! Çocuklar söyleneni değil, gördüğünü yapıyor
Bu uyarıya kulak verin! Çocuklar söyleneni değil, gördüğünü yapıyor

Sağlık

Bu uyarıya kulak verin! Çocuklar söyleneni değil, gördüğünü yapıyor

