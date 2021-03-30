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Yaşam Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 3-4 Nisan'da sokağa çıkılacak mı?
Yaşam

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 3-4 Nisan'da sokağa çıkılacak mı?

Koronavirüs vaka sayılarının hızlı yükselişi sonrası gözler gerçekleştirilen Kabine toplantısındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardından yeni ksııtlama kararlarını açıkladı. Hafta sonu kısıtlamaları ise merak konusu oldu. Peki, Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 3-4 Nisan'da sokağa çıkılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-30 23:02:00 -
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 3-4 Nisan'da sokağa çıkılacak mı?

3-4 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İçişleri Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, 81 il valiliğine genelge gönderildi. Genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlaması yapılan illerde risk grubuna göre değişikliğe gidildi. Peki, 3-4 Nisan'da sokağa çıkılacak mı?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Pazar günleri devam eden sokak kısıtlamasının cumartesi günü de geri gelip gelmeyeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla belli oldu. Vaka sayılarındaki artışla birlikte hafta sonu kısıtlaması yeniden gündeme gelmişti. Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır" dedi.

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