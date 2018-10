Bu Hafta Sonu Bir Balmumu Müzesi Gezelim

Dünyanın En Büyük Balmumu Heykel Koleksiyonu

Dünyaca ünlü balmumu heykellerin ilk tasarımcısı olan Marie Tussaud’un ismi İngiltere ve bilhassa Londra ile özdeşleşmiş olsa da, o aslında bir Fransız. Fransa’da balmumundan heykel yapmayı öğrendiği 1700’lü yılların sonunda, eserleri sayesinde herkes tarafından bir anda tanınmış eksantrik bir isim olsa da fırtınalı yaşantısı onu sadece haber değil magazin basınına da taşımış. Fransa Kraliyet ailesi olan anlaşmazlıkları nedeniyle hapis yatmışlığı bile var. Bununla birlikte, 1777 yılından itibaren balmumu ile yarattığı şaheserler sayesinde hapisten çıkarak İngiltere’ye gitme ve burada balmumundan yaptığı emsalsiz heykellerini sergileme şansını yakalamış. Marie Tussaud’un o dönemde ün kazanmasının en büyük nedeni, istek üzerine heykeller siparişleri alabilmesi.



Kendisinden en çok talep edilen isimler arasında da kraliyet mensupları, ön plandaki politikacılar, Jean Jacques Rousseau ve Benjamin Franklin gibi ünlüler ile döneme kötü şöhretleriyle damgasını vurmuş suçlular yer alıyordu. Heykellerinin sayısı arttıkça ünü kulaktan kulağa yayılan Marie Tussaud, 1835 yılında Londra’daki Baker Street Bazaar’da sabit yerine kavuşmayı başardı. Bu müzeye Marie Tussaud’un yeri anlamına gelen “Madame Tussauds” adı verildi.





Londra’daki Müze



Londra’yı ziyaret eden turistlerin mutlaka uğradıkları önemli noktalardan biri olan Madame Tussauds Müzesi’nin bu denli popüler olmasının nedenleri arasında heykellerin aslının birebir ölçülerinde olması, çok farklı alanlarda isimleri barındırması ve her birini o dönemin dekoru içinde sunması. Bu iş aslında göründüğü kadar kolay değil. Madame Tussauds’un bir heykelinin kalıbının çıkarılarak hazır hale getirilmesi yaklaşık 4 ay sürüyor ve değeri de 300.000 doları buluyor.



Bugünün parasıyla yaklaşık 1,8 milyon TL. Böylece hem işçilik, hem zaman hem de sanatsal değerlerinin yüksek olması ve heykellerin mutlaka tanınıp halka mal olmuş kişiler olması dünyanın ilgisini çekiyor. Bu kadar çok unsurun bir arada bulunduğu böylesine muhteşem bir müzenin varlığı da bu nedenle ülke sınırlarını aşıp diğer ülkelerde de şube açmaya başlıyor. Müze özellikle 2000’li yılların gelmesiyle birlikte pek çok ülke ve şehirde şubelerini açma planını hayata geçirerek dünyayı fethetmeye başlamış görünüyor. Müze 2005 yılında Dubai International Capital adlı şirkete 1,5 milyar dolara satılmış. 2007 yılında bu şirket bu kez müzeyi Blackstone Holding’in Merlin Entertainments adlı şirketine 1,9 milyar dolara devretmiş. Şu an Londra’dan başka Pekin, Şanghay, Wuhan, Hong Kong, Yeni Delhi, Tokyo, Singapur, Bangkok, Amsterdam, Berlin, Blackpool, Prag, Viyana, Hollywood, Las Vegas, Nashville, New York, Orlando, San Francisco, Washington ve Sidney şehirlerinde birer Madame Tussauds müzesi yer alıyor.



İstanbul Müzesi



İstanbul’un en işlek semtlerinden biri olan ve turistlerin adeta akın ettiği Beyoğlu’nda yaklaşık 2000 metrekarelik bir alan üzerinde açılan Madam Tussauds İstanbul müzesi de, Londra’dakini aratmayacak kadar etkileyici bir yer. Bulunduğu ülkenin ünlü simalarına daha çok yer veren Madame Tussauds müzeleri, burada da aynı politikayı izleyerek Hafize Ana karakteriyle Adile Naşit, Yeşilçam’ın vaz geçilmez delikanlısı Tarık Akan, ülkemizin Barcelona’ya ihraç ettiği rekor futbolcu Arda Turan ve daha pek çok yerli ismin balmumu heykellerine ev sahipliği yapıyor. Müzede en çok rağbet gören ve ziyaretçilerin hemen hemen tamamının beraber resim çekildiği balmumu heykellerin başında Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Zeki Müren ve Barış Manço geliyor. Ayrıca Mazhar Fuat Özkan, Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Tolga Çevik, Hidayet Türkoğlu, Sabiha Gökçen, Neşet Ertaş, Yasemin Dalkılıç, heykellerini görmek de mümkün. Tabii ki müzede sadece ülkemizin tanıdık isimlerinin heykelleri bulunmuyor. Bruce Willis, Marilyn Monroe, Justin Bieber, Brad Pitt, Victoria Beckham, Madonna, Angelina Jolie, Johnny Depp, Beyonce, Audrey Hepburn, Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence, Rihanna, Maria Sharapova, Neymar Da Silva, Albert Einstain, Wolfgang Amadeus Mozart, Steve Jobs, Steven Spielberg, Muhammed Ali gibi dünya çapında tanınmış isimlerin de heykellerini müzeyi gezerseniz yakından inceleme imkanı bulabilirsiniz. Hatta hayali kahramanlar olan E.T ve Shrek için bile yer ayrılmış.



Ayrıca madametussauds.com sitesinden de İstanbul’daki müzeyle ilgili detaylı bilgilere ulaşmak mümkün. Müzenin ziyaretçilerine sundukları ile kıyaslandığında, giriş ücretinin de oldukça makul olduğu söylenebilir. Kendi web sitesi üzerinden bilet seçeneklerine ulaşılabileceği gibi biletix.com üzerinden de Madame Tussauds bileti satın almak oldukça kolay. Ayrıca bu siteler üzerinden İstanbul Bayrampaşa’da bulunan Sea-Life İstanbul için ortak bilet alabilmek de mümkün. Böylece İstanbul’da geçireceğiniz bir gününüzü iki enfes etkinlik alanına ayırabilirsiniz. Öte yandan indirimkodu.com üzerinden alınabilecek indirim kodları ile bu biletleri daha ucuza almak da, yararlanabileceğiniz avantajlar arasında. Diğer müzeleri ile aynı yüksek standartlarda olan Madame Tussauds İstanbul müzesi, açıldığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğruyor. Youtube ve Instagram’da müzenin pek çok ziyaretçisi renkli videolar ve resimler paylaşmış durumda.



Videolar Heykel Yapım Sürecini Anlatıyor



Müzede heykellerin haricinde ilginizi çekebilecek diğer şeyler ise Madame Tussauds Müzesi’nin tarihi gelişimini ve balmumu heykellerin yapım sürecini anlatan video filmler. Tasarımdan sunuma kadar süren serüvende 8 farklı aşamadan geçtikten sonra sergilenecek hale gelen heykellerin kalıbının çıkarılması, balmumunun dökülmesi ve hassas bir taşınma gerekmesi gibi aşamalarını uygulamalı olarak anlatan bu videoları izlerken bazı detaylara hayret edeceksiniz.



Müzede Bir Gece



Şimdilik müze geceleri gezilemiyor. Fakat eğer bu olsaydı nasıl olurdu diye düşünenler olmamış değil. Eğer izlemediyseniz, Madame Tussauds müzesini gezmeden önce ya da gezdikten hemen sonra Ben Stiller ve Robin Williams gibi isimlerin başrolünde oynadığı Müzede Bir Gece (A Night At The Museum) adlı filmi de mutlaka izleyin. Bu komedi filmi, balmumundan heykellere bakış açınıza kesinlikle farklılık katacak.