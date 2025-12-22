  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Hayat-Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Bu hata insana felç geçirtir: Rakamı görünce ne yapacağını şaşırdı!

IHA Giriş Tarihi:
Bu hata insana felç geçirtir: Rakamı görünce ne yapacağını şaşırdı!

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Avukat Emre Çulhacı, adına düzenlenen 2 milyar 650 milyon 843 bin 607 lira tutarında vergi borcu olduğunu öğrenince ne yapacağını şaşırdı.

#1
Foto - Bu hata insana felç geçirtir: Rakamı görünce ne yapacağını şaşırdı!

Kozan ilçesinde yaşayan Avukat Emre Çulhacı, adına 2 milyar 650 milyon 843 bin 607 lira tutarında trafik cezası kaynaklı vergi borcu göründüğünü öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Türkiye'de geçen yıl kesilen toplam trafik cezalarının yaklaşık 30'da birine denk gelen rakam karşısında şoku atlatan Çulhacı, yaptığı görüşmelerle hatayı düzeltmeyi başardı.

#2
Foto - Bu hata insana felç geçirtir: Rakamı görünce ne yapacağını şaşırdı!

"BORCU YOKTUR" YAZISI ALMAK İSTERKEN ORTAYA ÇIKTI Çukurova Vergi Dairesi tarafından sehven yapılan hata yüzünden olayı yaşadığını anlatan Çulhacı, "Yıl sonu olması nedeniyle avukatlar olarak beraat vekâlet ücretlerini talep ettiğimizde, savcılığın idari işler biriminden 'borcu yoktur' yazısı almamız gerekiyor. Ancak bana, Kozan Savcılıktan ciddi bir kamu borcum olduğu buraya kesinti yapılacağı söylenmesi üzerine araştırmam gerektiği yönünde uyarı aldım. Bende yanlış okuyorlardır diye düşündüm." dedi.

#3
Foto - Bu hata insana felç geçirtir: Rakamı görünce ne yapacağını şaşırdı!

"2 MİLYAR 650 BİN TL GİBİ ASTRONOMİK BİR RAKAMLA KARŞILAŞTIM" İlk etapta rakamın yanlış okunduğunu düşündüğünü belirten Çulhacı, "İnanılmaz bir rakamdan bahsediliyordu. Bir hane eksik okunarak bana söylenen ve bu bile çok yüksek bir miktardı. Önce yaklaşık 2 milyon TL civarında bir borç olduğu söylendi. Buna bile inanamadım. Ancak daha sonra 2 milyar 650 milyon TL gibi astronomik bir rakamla karşılaştım. E-Devlet üzerinden Dijital Vergi Dairesi'nden borç durum yazısı aldım. Süreci düzeltmek için çalışmalara başladım. Gerçekten de bu rakam sistemde görünüyordu. Ancak vadesi geçmiş borçlara baktığımda durumun farklı olduğunu fark ettim. Dolar bazında güncel borca baktığımda 63,5 milyon dolar borç oluyor. Ödenmemiş hatalı bir "u" dönüşü 1042 TL cezam vardı." diye konuştu.

#4
Foto - Bu hata insana felç geçirtir: Rakamı görünce ne yapacağını şaşırdı!

"BORCUN TRAFİK CEZASI OLARAK GÖRÜLMESİ BENİ BİRAZ RAHATLATTI" Yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda bunun sehven anlık bir hata olduğu ve bu borcum olmadığı belirten Çulhacı, "Tekrar alınan borç durum yazısında gerçek borç tutarının yer aldı. Asıl mağduriyetimiz şu, farklı savcılıklardan aldığımız beraat vekâlet ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılıp yapılmadığını şu an tespit etmeye çalışıyoruz. Borç bu şekilde görünmese de, eğer bir kesinti olduysa bunun takibini yapıyoruz. Bir anda büyük bir şok yaşadım. Borcun trafik cezası olarak görünmesi beni biraz rahatlattı çünkü bu kadar yüksek bir trafik cezası için çok olağan dışı şeyler yapmak gerekir. 2,5 milyar TL gibi bir borcun sistemsel bir hatadan kaynaklandığını düşünerek kendimi sakinleştirmeye çalıştım. 5 yıllık avukatım, çevremde bu ölçekte bir hatayla karşılaşan kimseye rastlamadım. Öyle bir para ki 2 milyon liralık bin 250 tane araba, 4 milyon liralık 660 daire parası ediyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
6 saatlik yol 40 dakikaya düşüyor: Dünyanın en uzun tünelini inşa ediliyor
Dünya

6 saatlik yol 40 dakikaya düşüyor: Dünyanın en uzun tünelini inşa ediliyor

Çin, Bohai Boğazı’nın altından geçecek 123 kilometrelik dev tünel projesine resmen yeşil ışık yaktı. Tamamlandığında 6-8 saat süren yolculuk..
Futbol dünyasında Ela depremi: Skandal Okan Buruk'a uzandı
Gündem

Futbol dünyasında Ela depremi: Skandal Okan Buruk'a uzandı

Türkiye gündeminde deprem etkisine neden olan ve medya dünyasından spor camiasına sıçrayan Ela Rümeysa Cebeci merkezli yürütülen uyuşturucu ..
İşte laikçilerin rol modelleri bunlar! Canlı Yayında "Başörtünü çıkar" diyerek kin kustu
Dünya

İşte laikçilerin rol modelleri bunlar! Canlı Yayında "Başörtünü çıkar" diyerek kin kustu

Fransa’da yayınlanan “Touche pas à mon post!” adlı televizyon programında, Mısır doğumlu Fransız siyasetçi Jean Messiha, kadının kıyafetini ..
Türk düşmanı Senatör Graham: İsrail'i derinden sarsar
Gündem

Türk düşmanı Senatör Graham: İsrail'i derinden sarsar

ABD’li Senatör Lindsey Graham, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulun..
Türk Hava Yolları'ndan Fransa’da dev hamle: Take-Off 2026 Programı'nı başlatma kararı aldı
Ekonomi

Türk Hava Yolları'ndan Fransa’da dev hamle: Take-Off 2026 Programı'nı başlatma kararı aldı

Türk Hava Yolları, Fransa genelindeki öğrenciler için yatırım hayata geçiriliyor. Kararı alan THY, Take-Off Programme d'Apprentissage 2026 k..
Soykırımcı İsrail yine mağduru oynadı! "Hepiniz İsrail'e gelin"
Dünya

Soykırımcı İsrail yine mağduru oynadı! "Hepiniz İsrail'e gelin"

Yeryüzünde yapılabilecek her türlü pisliği yaptıktan sonra yine mağdur rolünü oynayan terör oluşumu İsrail, batıda yahudi karşıtlığının yüks..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23