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Ekonomi Bu hafta Dolar/TL - euro/TL fiyatları, gram altın fiyatı: Borsa İstanbul ne kazandırdı, ne kaybettirdi?
Ekonomi

Bu hafta Dolar/TL - euro/TL fiyatları, gram altın fiyatı: Borsa İstanbul ne kazandırdı, ne kaybettirdi?

Yeniakit Publisher
2023-10-06 19:36:00 - 2023-10-06 19:44:56
Bu hafta Dolar/TL - euro/TL fiyatları, gram altın fiyatı: Borsa İstanbul ne kazandırdı, ne kaybettirdi?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda verileri Kamuoyu ile Paylaşıldı. Dolar/TL euro/TL değer kazanırken, altının gram satış fiyatı şok etti değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,56, dolar/TL yüzde 0,74, euro/TL yüzde 0,09 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,91 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 8.179,93 ve en yüksek 8.562,70 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,56 değer kazanarak 8.464,93 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,91 değer kaybıyla 1.625 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,90 azalışla 10.780 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 2.695 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.670 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,74 değer kazancıyla 27,6210 liraya, euro ise yüzde 0,09 kazançla 29,0310 liraya yükseldi.
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Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,29, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,63 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,74 ile "Hisse Senedi" oldu.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.612,46 TL üzerinden yapan gram altın 1.695,93 liradan alınıyor, 1.616,19 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.760,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 6 Ekim itibarıyla 2.719,00 liradan alınıyor, 2.765,00 liradan satılıyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 27,62, euro/TL 28,99 seviyesinde işlem görüyor.

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