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Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,22 azalış kaydetti- Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,20, dolar/TL ise yüzde 1,33, avro/TL yüzde 0,76 değer kazandı

14 Haziran 2019 Cuma 18:36
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,22 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,20, dolar yüzde 1,33, avro yüzde 0,76 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en yüksek 94.589,29, en düşük 90.024,05 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,22 azalışla puandan 90.787,01 tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,20 artışla 255,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,16 yükselişle 1.705,00 lira oldu.

Geçen hafta 408,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 416,00 liraya çıktı.

Bu hafta avro yüzde 0,76 değer kazanarak 6,6190 liraya, ABD doları ise yüzde 1,33 artarak 5,8770 liraya yükseldi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,60, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,69 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,61 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 18:36
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