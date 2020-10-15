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Aktüel Bu hafta 6 film vizyona girecek
Aktüel

Bu hafta 6 film vizyona girecek

John Hyams'ın yönettiği "Tek Başına"; kocasını kaybettikten sonra kaçırılan bir kadının, tutulduğu kulübeden kurtulma çabasını anlatıyor - Kanada yapımı "Geriye Kalanlar" beklenmedik şekilde birlikte yaşamak durumunda kalan iki kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak

Yeniakit Publisher
2020-10-15 09:09:31 -
Bu hafta 6 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 6 film vizyona girecek.

John Hyams'ın yönetmenliğini yaptığı; Jules Willcox, Marc Menchaca, Anthony Heald ve Jonathan Rosenthal'ın rol aldığı "Tek Başına" izleyici ile buluşacak.

Senaryosu Mattias Olsson'a ait gerilim türündeki film; kocasını kaybettikten sonra yeni bir başlangıç için taşındığı şehirde kaçırılan bir kadının, tutulduğu insanlıktan uzakta kulübeden kaçma çabasını anlatıyor.

- "Geriye Kalanlar"

Heather Graham, Sophie Nelisse, Jodi Balfour, Charlie Gillespie ve Tameka Griffiths'ın başrollerinde yer aldığı "Geriye Kalanlar"ın yönetmenliğini Aisling Chin-Yee üstlendi.

Kanada yapımı film; beklenmedik şekilde birlikte yaşamak durumunda kalan iki kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

- "Polaroid"

Kathryn Prescott, Tyler Young, Samantha Logan, Keenan Tracey ve Priscilla Quintana gibi isimlerin rol aldığı "Polaroid", gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Lars Klevberg'in yönetmen koltuğunda oturduğu yapım; eski bir polaroid fotoğraf makinesiyle fotoğrafı çekilen herkesin korkunç bir şekilde öldürülmesini konu alıyor.

ABD, Kanada ve Norveç ortak yapımı filmin senaryosu Amerikan stand-up çizgi roman ve televizyon sunucusu Blair Butler'a ait.

- "İkiz Tepeler: Ateşte Benimle Yürü"

Sheryl Lee, Ray Wise, Madchen Amick, Heather Graham ve Dana Ashbrook'un başrollerinde yer aldığı David Lynch'in 1992 yapımı filmi "İkiz Tepeler: Ateşte Benimle Yürü" yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Usta sinemacının kült dizisi Twin Peaks'in bir ön filmi niteliğindeki yapım; FBI ajanı Chet Desmond'un Teresa Banks cinayetine dair gizemli bir ipucu bulması ve ortadan kaybolmasıyla başlıyor. Ardından bir yıl sonra, İkiz Tepeler'e yakın bir kasabada yaşayan genç Laura Palmer'ın hayatının son bir haftasında yaşanan olaylar başlıyor.

- "Kayıp Otoban"

Bill Pullman, Patricia Arquette, John Roselius ve Michael Massee'nin rol aldığı 1997 yapımı "Kayıp Otoban" pandemi koşullarında yeniden vizyona girecek.

David Lynch'in sürreal klasiklerinden biri olan film, eşini öldürmekle suçlanan bir müzisyenin farklı hayatlarla kesişen ve zamanı bulanıklaştıran hikayesini anlatıyor.

- "Bina"

Orçun Behram'ın yönettiği haftanın yerli korku filmi "Bina"nın başrollerinde İhsan Önal, Gül Arıcı, Levent Ünsal, Enis Yıldız ve Işıl Zeynep yer alıyor.

Film, medyayı kontrol etmek amaçlı yeni yayın sistemini yaşadığı binaya kurmaya gelen devlet memurunun beklenmedik ölümüne şahit olan bir apartman görevlisini odağına alıyor.

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