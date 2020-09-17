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Aktüel Bu hafta 5 film vizyona girecek
Aktüel

Bu hafta 5 film vizyona girecek

Ünlü oyuncu Rosamund Pike'ın başrolünde oynadığı "Radyoaktif" izleyici ile buluşacak - Terry Spears'ın yönettiği "Ajan Jade Black", tasarladığı planı gerçekleştirmek için firarda olan eski bir ajanı bertaraf etmesi için görevlendirilen bir ajanın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak - Gençlik filmi "Ben Böyle Şansın", hayatta şansları bir türlü yaver gitmeyen iki gencin hikayesi etrafında dönüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-17 09:28:15 -
Bu hafta 5 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 6 film vizyona girecek.

Marjane Satrapi'nin yönettiği Rosamund Pike, Anya Taylor-Joy, Jonathan Aris, Sam Riley ve Aneurin Barnard'ın başrollerinde yer aldığı "Radyoaktif" izleyici ile buluşacak.

Rosamund Pike'ın, Nobel Ödülü'ne uzanan ilk kadın olan Marie Curie'ye hayat verdiği film; 20. yüzyılın en önemli keşiflerinden birine imza atan Marie Curie'nin, bilim adına yaptıkları çalışmalarda da partneri olan eşi Pierre Curie başta olmak üzere dönemin bilim camiasında hak ettiği yeri almak için verdiği mücadeleyi gözler önüne seriyor.

- "Ajan Jade Black"

Terry Spears'ın yönetmenliğini üstlendiği "Ajan Jade Black", tasarladığı planı gerçekleştirmek için firarda olan eski bir ajanı bertaraf etmesi için görevlendirilen Ajan Jade Black'in hikayesini anlatıyor.

Katie Burgess, Connie Franklin, Sidney Flack ve Luke Wyckoff gibi isimlerin rol aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Titus Fox yaptı.

- "After Paramparça"

Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Louise Lombard, Dylan Sprouse ve Candice King'in rol aldığı "After Paramparça"nın yönetmenliğini Roger Kumble yaptı.

Anna Todd'un çok satan roman serisinin ikinci film uyarlaması olan yapım; aralarındaki tutkuya rağmen gelgitli bir ilişkiye sahip olan iki genç arasındaki ilişkiyi konu ediniyor.

- "Ben Böyle Şansın"

Gençlik filmi "Ben Böyle Şansın", hayatta şansları bir türlü yaver gitmeyen iki gencin komedi ağırlıklı hikayesi etrafında dönüyor.

Samet Çakırtaş'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Özgür Esat Şentürk, Umut Oğmen, Zeliha Çakırtaş, Akın Ayvaz ve İlknur Aygün oynuyor.

- "Scoob!"

Hanna-Barbera'nın ünlü animasyon serisi "Scooby-Doo"nun sinema filmi olan "Scoob!", Shaggy ile Scooby-Doo'nun ahbaplığının nasıl başladığını ve Gizem Avcıları ekibinin diğer üyeleri ile nasıl bir araya geldiklerini anlatıyor.

Tony Cervone'nin yönetmenliğini yaptığı ABD yapımı film, animasyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

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