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Sağlık Bu haberi okuduktan sonra onu sofranızdan eksik etmeyeceksiniz! Öyle faydaları var ki...
Sağlık

Bu haberi okuduktan sonra onu sofranızdan eksik etmeyeceksiniz! Öyle faydaları var ki...

Doğal bir antiseptik (mikrop öldürücü) olan lahananın birçok hastalık üzerinde önleyici etkileri olduğu bilinmektedir. İşte sofralarınızda daha sık lahana olması için 5 neden...

Yeniakit Publisher
2022-03-04 22:23:00 -
Bu haberi okuduktan sonra onu sofranızdan eksik etmeyeceksiniz! Öyle faydaları var ki...

Lahana çok önemli bir A, B, C vitaminleri ve özellikle K vitamini, selüloz, fosfor, kalsiyum, magnezyum, çinko ve kükürt kaynağıdır. Bu nedenle taze olarak veya turşu şeklinde yılın tüm aylarında tüketilmesi tavsiye edilir.

Lahana C vitamini içeriğiyle limon ve portakal ile yarışabilir. Ayrıca lahana önemli miktarda A, B1, B2, B3, B6 ve E vitamini içerir. Ayrıca gastrit ve mide ülseri tedavisinde kullanılan U vitamininin (metilmetiyonin sülfonyum) yanı sıra P vitamini (biyoflavonoidler) de sağlar.

Lahanan potasyum, kalsiyum, fosfor, demir ve magnezyum gibi mineraller açısından da zengindir. Bu sebzenin taze yaprakları, kandaki hemoglobin artışını uyaran çok miktarda klorofil içerir. Bu nedenle kansızlığı olan herkes için düzenli olarak tüketilmesi tavsiye edilir. Lahana ayrıca tiroid bezinin aşırı aktivitesini engelleyen maddeler içerir.

Lahananın sağlığa 5 faydası

Lahana suyu yüzlerce yıldır iltihap için bir çare olarak kullanılmıştır, aynı zamanda varisli damarların tedavisi için de kullanıldığı bilinmektedir. Tedavilerde, bacakların etrafına sarılmış lahana suyuna batırılmış pamuk sargılar kullanılır.

Lahana yaprakları yanıklara, yaralara ve morluklara da uygulanır. Yaprak uygulamalarının sayısız faydası vardır ve öncelikle iltihaplanma ve şişmenin tedavisinde etkilidir. Romatizmalı eklemlerde lahana, iltihap önleyici özellikleriyle belirtileri hafifletevilir.

İşte lahana yemek için 5 neden

Sindirimi iyileştirir

Mikropları öldürür

İdrar söktürücüdür

Bağışıklığı güçlendirir

Cilt ve beyin sağlığını geliştirir

 

 

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