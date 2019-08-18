Bu haberi okuduktan sonra karanfil çayını yanınızdan eksik etmeyeceksiniz!

Mis gibi kokusu ve keskin tadıyla mutfakların olmazsa olmazlarından biridir karanfil. Tatlılara, şerbetlere eklediğimiz karanfil aslında tam bir şifa deposudur. Bu leziz ürünü çay olarak tüketerek tüm faydasından yararlanabilirsiniz. İşte, karanfil çayının sağlığa olan faydaları!

Sinüs enfeksiyonları için yararlı

Çalışmalar, karanfil çayının ve aktif bileşenlerinin sinüslerdeki iltihaplanmanın hafifletilmesine yardımcı olabileceğini ve aynı zamanda semptomlara neden olan enfeksiyonu tespit etmekte işe yaradığını ortaya koydu.

Kabızlığa son

Karanfil çayı, bağırsak hareketlerini hızlandırır ve kabızlık, iltihaplanma gibi problemlere engel olur.

Bağırsak parazitleriyle savaşır

Bu çay anti-bakteriyel, mantar önleyici ve parazit önleyici özelliklere sahiptir. Bağırsak parazitlerini yok etmede büyük rol oynar.

İyi bir ateş düşürücü

İçeriğindeki iltihap önleyici bileşenler sayesinde ateş düşürücü özelliği de bulunur. Karanfil çayı, alternatif tıpta da bağışıklık sistemini güçlendirmek ve ateş düşürmek için kullanılmıştır.

Kireçlenmeyi önlüyor

Karanfil çayı, eklem hastalıklarına ve ağrılarına da iyi geliyor. Eklem iltihaplarının tedavisinde kullanılıyor.

Metabolizmayı harekete geçirir

Metabolizmayı uyarabilen ve temel besinleri sağlayabilen herhangi bir çay kilo vermeye yardımcı olabilir. Karanfil çayı da bunlardan biridir.

Yıllara meydan okumanızı sağlar

Bu çay, içerdiği güçlü antioksidanlar sayesinde kırışıklıkları, yaşlılık belirtilerini ve cilt lekelerini azaltma özelliğine sahip.

Karanfil çayı nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

7-8 karanfil

1 su bardağı su

Bir su bardağı suyu kaynatın. 7-8 adet karanfil, öğütün ancak toz haline getirmeyin. Öğütülmüş karanfilleri kaynamış suya ekleyin ve demlenmesini bekleyin. Çayı süzdükten sonra içebilirsiniz. Çayınızın içine elma ve kabuk tarçın da ilave edebilirsiniz.

Karanfil çayının yan etkisi var mıdır?

Tüm bitki çayları gibi karanfil de bazı kişilerde yan etkilere sebep olabilir. Elbette bu çayı hamilelerin tüketmemesi uygun olacaktır. Şayet emziriyorsanız; kesinlikle kullanmadan önce uzmanınıza danışmanız çok önemli.

Karanfil çayını fazla tüketmek sindirim sorunlarına, kas ağrılarına, aşırı kilo vermeye, ateş, titreme ve zor nefes alma gibi sorunlara neden olabilir. Öte yandan karanfile alerjisi olan çok fazla kişi var. Eğer bu baharata alerjiniz olup olmadığını bilmiyorsanız öncelikle bir doktora danışın ve onay aldıktan sonra tüketin.

Kaynak: meraklimelehat.com