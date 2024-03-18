Bu haberi ‘işçi, emekçi’ geçinen besleme medyasında zor bulursunuz! İBB önünde ‘düşük ücret’ protestosu
Türkiye CHP'nin para kulesi skandalını konuşmaya devam ederken; işçi, emekçi naralarıyla vatandaşın emeğini sömürenlere karşı işçiler harekete geçti. CHP'li İBB'ye bağlı İstanbul Enerji AŞ. çalışanları düşük ücret gerekçesiyle, Saraçhane’deki İBB binası önünde eylem yaptı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Enerji A.Ş.’de çalışan işçiler, düşük ücretlere karşı iş bıraktı.
İş bırakma kararı aldılar
İşçiler İstanbul Enerji A.Ş.’ye bağlı Bostancı Aydınlatma Şantiyesi, Bayrampaşa Aydınlatma Şantiyesi ve Seymen Elektrik Üretim Santrali olmak üzere toplam üç iş yerinde işe çıkmama kararı aldı. Ücretlere dair görüşmeler sürerken, işçiler toplantıdan karar çıkana kadar işlerine dönmeyeceklerini söyledi.
İBB önünde protesto
Bugün işçiler Aksaray tarafında buluşarak İBB binasına yürüyüşe geçti. Çalışanlar, “Direne, direne kazanacağız” ve “İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız” sloganları ile İBB önünde protesto yaptı.
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