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Teknoloji Bu haber Youtuber’ları ilgilendiriyor! Teklif Meclis’te
Teknoloji

Bu haber Youtuber’ları ilgilendiriyor! Teklif Meclis’te

Uzun süredir tartışılan sosyal medyada elde edilen gelirden vergi alınmasına dair teklif mecliste sunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 16:19:00 -
Bu haber Youtuber’ları ilgilendiriyor! Teklif Meclis’te

Uzun süredir tartışmalara yol açan sosyal medyada elde edilen gelirden vergi alınmasına dair teklif mecliste sunuldu. 65 maddelik Vergi Usul Kanunun’da değişiklik öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. Söz konusu teklifte Youtuber’ların reklam gelirlerinin ‘ticari kazanç’ sayılacağı ve gelirlerin vergilendirilmesini içeren maddelerin eklenmesi bekleniyordu.

Yasa taslağında yer alan düzenlemeyle YouTuber’lar defter tutma zorunluluğundan kurtulacaklar. YouTuber’lara yapılacak ödemelere ilişkin vergi kesintileri, ödemenin yapıldığı banka tarafından gerçekleştirilecek. Ayrıca düzenleme sadece Youtuber’ları kapsamıyor. Düzenlemeyle dijital ortamdan kazanç elde edilen herkesten yüzde 15 vergi kesilecek.

Teklifte yer alan diğer düzenlemelerin başında terzi, berber, ayakkabı tamircisi gibi basit usulde defter tutan esnafa gelir vergisi muafiyeti tanınması geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce açıkladığı ekonomi tedbirleri arasında yer alan muafiyetten yaklaşık 850 bin esnaf yararlanacak. Bu esnafın 2021 yılı itibarıyla 750 milyon lira dolayında vergiden kurtulması sağlanacak.

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