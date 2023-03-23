Bu haber tam 6'lı masa için... Harekete geçtiler!

Bor karbürün savunma sanayi, otomotiv ve birçok alanda kullanabileceğini belirten Prof. Dr. Tarık Baykara, bor karbürü ile ortaya çıkacak ürünlerin hafif ve rahat kullanılabilmesi özelliğiyle de savunma ve güvenlik alanında avantaj sağladığını söyledi.

Türkiye’nin ilk bor karbür üretim tesisi geçtiğimiz günlerde Balıkesir Bandırma’da açıldı. Açılış sonrası, özellikle savunma sanayinde bor karbürün kullanımıyla ilgili uzun yıllar çalışmalar yaparak birçok projeye imza atan Prof. Dr. Tarık Baykara, kıymetli maden bor karbür hakkında konuştu. Kurşun geçirmez çelik yeleklerin daha hafif olması ve silahlı saldırılarda mermilerin dağılması üzerine yoğun mesai harcayan Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Tarık Baykara, bor karbürün Amerika’da çeşitli maksatlarla kullanıldığını belirterek, satışının ise önümüzdeki 10 yıl boyunca kapatıldığı bilgisini paylaştı.

"En sert malzemelerden bir tanesi"

Bor karbürün etkisi ve avantajları üzerine konuşan Prof. Dr. Tarık Baykara, "Bor karbürünün üretim fabrikası geçtiğimiz günlerde açıldı. Bizim ileri teknoloji malzemesi dediğimiz grubun içerisinde yer alan stratejik ve kritik bir malzeme. Bor karbür, çeşitli uygulamalarda kullanıldığı takdirde son derece etkin ve verimliliği yüksek zırh malzemesi olarak kullanıyorlar. Başta uzun namlulu tüfek, kalaşnikof, çelik çekirdekli mermi kullanan silahlara karşı çok etkin bir şekilde vücudu dolayısıyla insan hayatını etkin bir şekilde koruyabiliyorsunuz. Savunma ya da güvenlik maksatlı olarak zırhlı araçlarımızın korunmasında, ağır muharebe tanklarının kullanılmasında etkin bir malzeme olarak kullanabiliyoruz. Özellikle çok sert olması yani doğada bulunan elmastan sonraki insan yapımı en sert malzemelerden bir tanesi. Çelik çekirdekli mermilere karşı bu sertliği ile karşı koyabiliyor. Çekirdeği toz haline getiriyor” dedi.

"ABD bor karbür satışını önümüzdeki 10 yıl boyunca kapattı"

Bor karbürün çok hafif olduğunu belirten eden Baykara, “Bizim savunma ve güvenlik kuvvetlerimize büyük avantajlar sağlayacak. Öte yandan çok kıymetli bir malzeme olduğu için küçük parçaları dahi 100 dolar civarında. Tabii karşı taraf satmayı kabul ederse. Ülkelerin bu konuda çok çekingen davrandığını da söyleyebiliriz. Örneğin; Amerika Birleşik Devletleri bor karbür satışını önümüzdeki 10 yıl boyunca kapattı. Bizler bu parçaları özel şartlarda Türkiye'de ve Çin'de ürettik. İçerisindeki mikro yapılarını, tasarımlarını yaptırdık. Kullanılır hale getirdikten sonra bunları zırhlar halinde Türkiye genelinde çeşitli poligonlarda atışlı testlerini gerçekleştirdik" diye konuştu.

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