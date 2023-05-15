Bu haber hiçbir yerde yok! Yüzde 50+1 oranını etkileyen büyük tuzak! Hem aday değil hem de oyları geçerli

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Türkiye, tarihinin en kritik seçimi olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Yurt genelinde yüzde 95,83 oranında açılan sandıklara göre an itibarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,47 alırken, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,82 aldı.

YSK'nın verilerine göre; yurt dışında açılan sandık oranı yüzde 30.08 iken, genel açılan sandık oranı ise yüzde 87.13 oldu.

İnce'nin oyları seçim sonucunu etkiledi

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra seçimde aday olmayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli sayılması oranları etkileyerek seçimin kaderini etkiledi. Bir adayın seçimi kazanması için geçerli oyların yüzde 50+1'i alması gerekiyorken, aday olmayan İnce'nin oylarının geçerli sayılarak oranların içinde hesaplanması yüzde 50+1'e büyük darbe vurdu

CHP'nin baskıları ve FETÖ'cülerin kaset kumpasıyla adaylıktan çekilen İnce'ye giden oylar geçerli sayılmamış olsaydı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevcut durumda yüzde 50'yi yakalama ihtimali yükseliyordu.

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Aday olmayan birinin seçimin kaderini etkilemesi akla sığmazken, gözler YSK'nın açıklayacağı kesin olmayan sonuçlara çevrilmiş durumda.