Bu görüntüleri izleyenler bir daha izliyor! İmamoğlu'nun yaptırdığı Marmaray ve AKM...

Ahsen TV Muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, sokağa inerek CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy veren vatandaşlarla röportajlar gerçekleştirdi.

AK Parti hükümeti tarafından Türkiye'ye kazandırılan eserleri sanki İmamoğlu yapmış gibi aktarıp sorular yönelten Yapraklıoğlu'na İmamoğlu destekçileri tarafından verilen cevaplar gündem oldu.

Taksim Metrosu, Marmaray, İstanbul Havalimanı ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) gibi eserleri İmamoğlu'nun yaptığını zanneden bazı vatandaşlar "Bütün hizmetleri çok güzel", "Adam her şeyi yapıyor" şeklinde ifadeler kullandı.