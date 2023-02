Bu görüntüler yüzümüzü güldürüyor! Saatler sonra enkaz altından iki kişi böyle kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli deprem yüreklerimizi yakarken, bölgede süren aralıksız arama-kurtarma çalışmalarından güzel haberler geliyor.

Depremin yıktığı Malatya’da 42 saat sonra enkaz altında kalan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Depremde yıkılan 7 katlı Özpolatlar Apartmanı’nda enkaz altından 42 saat sonra Sebahat Sarıbaş ile Muhammet Oğuz Sarıbaş sağ olarak kurtarıldı.

Kurtarılma anları kameralar tarafından an be an kaydedildi.