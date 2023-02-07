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Gündem Bu görüntüler yüzümüzü güldürüyor! Saatler sonra enkaz altından iki kişi böyle kurtarıldı
Gündem

Bu görüntüler yüzümüzü güldürüyor! Saatler sonra enkaz altından iki kişi böyle kurtarıldı

Depremin yıkıcı etkisini gösterdiği Malatya'dan yüzleri haber geldi. Enkaz altındaki 2 kişi yoğun çalışmalar neticesinde sağ olarak kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 23:30:00 -
Bu görüntüler yüzümüzü güldürüyor! Saatler sonra enkaz altından iki kişi böyle kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli deprem yüreklerimizi yakarken, bölgede süren aralıksız arama-kurtarma çalışmalarından güzel haberler geliyor.

Depremin yıktığı Malatya’da 42 saat sonra enkaz altında kalan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Depremde yıkılan 7 katlı Özpolatlar Apartmanı’nda enkaz altından 42 saat sonra Sebahat Sarıbaş ile Muhammet Oğuz Sarıbaş sağ olarak kurtarıldı.

Kurtarılma anları kameralar tarafından an be an kaydedildi.

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