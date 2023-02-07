Bu görüntüler yüzümüzü güldürüyor! Saatler sonra enkaz altından iki kişi böyle kurtarıldı
Depremin yıkıcı etkisini gösterdiği Malatya'dan yüzleri haber geldi. Enkaz altındaki 2 kişi yoğun çalışmalar neticesinde sağ olarak kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli deprem yüreklerimizi yakarken, bölgede süren aralıksız arama-kurtarma çalışmalarından güzel haberler geliyor.
Depremin yıktığı Malatya’da 42 saat sonra enkaz altında kalan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı.
Depremde yıkılan 7 katlı Özpolatlar Apartmanı’nda enkaz altından 42 saat sonra Sebahat Sarıbaş ile Muhammet Oğuz Sarıbaş sağ olarak kurtarıldı.
Kurtarılma anları kameralar tarafından an be an kaydedildi.