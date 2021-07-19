  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
CHP'li başkan gözaltına alındı
Galatasaray, Shaqiri için düğmeye bastı!
Denizli'de 15 dekar orman zarar gördü
Çin kaynaklı saldırıya NATO'dan cevap
Dünya Bu görüntüler okyanus ötesinde çekildi! Muhalefetle ABD'deki hokkabazlar aynı yerde buluştu
Dünya

Bu görüntüler okyanus ötesinde çekildi! Muhalefetle ABD'deki hokkabazlar aynı yerde buluştu

ABD'de Kanal İstanbul karşıtları tarafından hazırlanan reklam filmi Times Meydanı'nda yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 15:55:00 -

Türkiye’ye çağ attıracak olan Kanal İstanbul projesi, ülke ekonomisini de şaha kaldıracak. Depreme neden olacağı gibi akıl ve bilim dışı safsatalarla Kanal İstanbul’u kötülemek isteyen muhalefet, her projede olduğu gibi Kanal İstanbul’a da karşı kamuoyu oluşturmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı muhalefetin desteklenmesi gerektiğini belirten ABD’de de ilginç görüntüler dikkat çekti.

ABD’de bulunan New York’un dünyaca ünlü Times Meydanı’nda yer alan dev elektronik reklam panosuna Kanal İstanbul hakkında karalayıcı bir reklam oynatıldı.

Reklamda, “Canal Istanbul Review How İs İt Damaging The Seas” yazılı Kanal İstanbul projesinin denizlere ve doğaya nasıl zarar vereceği anlatılmak istendi.

FETÖ’nün aktif olduğu ABD’de, söz konusu reklam filminin, Gülen’in teröristleri tarafından hazırlandığı düşünülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay