Bu görüntüler okyanus ötesinde çekildi! Muhalefetle ABD'deki hokkabazlar aynı yerde buluştu

Türkiye’ye çağ attıracak olan Kanal İstanbul projesi, ülke ekonomisini de şaha kaldıracak. Depreme neden olacağı gibi akıl ve bilim dışı safsatalarla Kanal İstanbul’u kötülemek isteyen muhalefet, her projede olduğu gibi Kanal İstanbul’a da karşı kamuoyu oluşturmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı muhalefetin desteklenmesi gerektiğini belirten ABD’de de ilginç görüntüler dikkat çekti.

ABD’de bulunan New York’un dünyaca ünlü Times Meydanı’nda yer alan dev elektronik reklam panosuna Kanal İstanbul hakkında karalayıcı bir reklam oynatıldı.

Reklamda, “Canal Istanbul Review How İs İt Damaging The Seas” yazılı Kanal İstanbul projesinin denizlere ve doğaya nasıl zarar vereceği anlatılmak istendi.

FETÖ’nün aktif olduğu ABD’de, söz konusu reklam filminin, Gülen’in teröristleri tarafından hazırlandığı düşünülüyor.