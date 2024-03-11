Bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırmalı! İsrail'den Filistinlilere insanlık dışı muamele
Mescid-i Aksa'ya açılan kapılardan birine tel çekerek bölgede gerilimi tırmandırmak isteyen katil İsrail güçleri, 6 Filistinliyi iple birbirine bağlayarak insanlık dışı muamelede bulundu.
İsrail’in Filistinlilere yönelik insanlık dışı muamelelerine bir yenisi daha eklendi. İşgal altındaki Doğu Kudüs’teki Al-Issawiya’da İsrail güçleri, 6 Filistinliyi iple birbirine bağladı.
İsrail güçleri, birbirine bağladıkları Filistinlileri iple çekerek başka bir noktaya götürdü.
İnsanlık dışı muamele kameraya yansıdı
İsrail güçlerinin Filistinlileri neden alıkoyduğu bilinmezken, Filistinlilere uygulanan aşağılayıcı uygulama çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.
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