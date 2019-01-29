Bu görüntü Edirne'den! Yaralı at, acı çekmemesi için uyutuldu Edirne'nin Barutluk Mahallesi'nde başında yaralı olarak yol kenarında yatan at, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından acı çekmemesi için iğneyle uyutuldu.

Edirne'de başından yaralanmış halde park halindeki bir aracın önünde yatan at, daha fazla acı çekmemesi için iğne vurularak uyutuldu. Edirne'nin Barutluk Mahallesi Şahit Tepe Sokak'ta meydana gelen olayda mahalleli, park halindeki kamyonun önünde yaralı halde yatan bir at gördü. Atın yanına giderek durumuna bakan mahalleli ardından durumu Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, atın baş kısmından yaralandığını belirledi. Acı çeken at, ekipler tarafından iğne vurularak uyutuldu. Atın sahibi tarafından başıboş bırakıldığı düşünülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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