Bu görsel sosyal medyayı salladı! Peki siz ne görüyorsunuz?

Kısa süre önce sosyal medyada paylaşılan bir görselde kullanıcıların ne gördüklerini söylenmesi istendi. Harry Potter yazarı JK Rowlings'te bu bulmaca karşısına şaşkına dönenler arasındaydı.

İnternet kullanıcıları karşılaştıkları görselde ne gördüklerine dair farklı farklı görüşler belirtti.

Viral bulmaca, beynin farklı bölümlerinin farklı işlevleri yerine getirdiği teorisine dayanıyordu. Kullanıcının beyninin sol ve sağ tarafını kullanmasına bağlı olarak farklı figürler görmesine neden oluyordu.

Peki siz bu görselde ne görüyorsunuz?

Resme dikkatle bakan kullanıcılar en çok balık ve deniz kızı ya da fok gördüklerini söylediler.

Beyninin sağ tarafını kullananların balık, sol tarafını kullananların ise deniz kızı gördüğü iddia edildi.

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Harry Potter serisinin 56 yaşındaki yazarı JK Rowlings ise eşek gördüğünü yazdı.

Bazı kullanıcılar ise ne balık, ne deniz kızı nede eşek görmediklerini belirtti.

Fok görenler de azınlıkta değidi. Köpek ve kanguru gördüğünü iddia edenler de oldu.

İddiya göre beynin sol tarafını kullananlar daha mantıklı, analitik bir bakış açısına sahip. Sağ tarafının kullananlar ise daha yaratıcı ve sezgisel.

Buna serebral lateralizasyon deniyor.

Serebral lateralizasyon beynin sağ ve sol hemisferleri arasında anatomik ve fonksiyonel farklılaşma olarak tarif ediliyor.