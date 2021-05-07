Bu gece sona eriyor! Tüm gözler İçişleri bakanlığında

Koronavirüsle mücadele kapsamında geçilen "tam kapanma" döneminde muafiyet kapsamındaki çalışan ve iş yeri yetkilisinin imzasıyla düzenlenen manuel "Çalışma İzni Görev Belgesi'nin" geçerlilik süresi e-Devlet'te yaşanan aksaklıklar nedeniyle 7 Mayıs Cuma 24.00'e kadar uzatılmıştı. Ancak vatandaşlar güncellemeler yapılamadığı için bu gece süresi dolacak Çalışma İzni Görev Belgesini halen e-Devlet'ten alamadı. Vatandaşlar işlerinin aksamaması için kararın bugün belli olması gerektiğini söylüyor.

Binlerce kişi belge bekliyor

Muafiyet tanınan iş kollarında çalışan kişilerin başvurularının değerlendirildiği belirtilen genelgede, e-Devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden bugün saat 17.00'ye kadar 2 milyon 677 bin başvurunun gerekli sorgulamalar yapılarak neticelendirildiği ve ilgili kişiler için çalışma izni görev belgesi düzenlendiği aktarıldı.

Halihazırda muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden çalışma izni görev belgesi alamayan "iş yeri sahipleri, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları" gibi alanlarda da gerekli kurumlar arası entegrasyonun Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca tamamlanacağı belirtildi.

Çalışma izni görev belgesi düzenlenmesinin, e-Başvuru sisteminin kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda kullanılabilecek bir uygulama olduğu ifade edildi.

Sistemsel sorunlar devam ediyor

17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde 7 Mayıs'ta sonlandırılması planlanan "Çalışma İzni Görev Belgesi'nde çözülemeyen sorunlar hala mevcut.

Bazı iş yerleri ise Nace kodlarında güncelleme yapılmasına rağmen sisteme yansımaması sebebiyle çalışanlarına izin belgesi düzenleyemiyor.

Nisan ayı içerisinde işe girmiş olanların iş yerlerinden resmi izin belgesi alamama sorunları devam ediyor.

Veriler mart kayıtlarında

Şirketlerin Nisan ve Mayıs aylarındaki yeni bildirimlerinin Nace güncellemesi yaptığı halde görülmemesi ve işe yeni girenler için belge alınamamasının sebebi olarak Bakanlığın verilerinin mart ayına kadar olan bilgilere dayandırması şeklinde ifade ediliyor.

Sürenin uzatılması isteniyor

Bu sorunların çözülememesi karşısında işe gitmek mecburiyetinde olan çalışanların 7 Mayıs'tan sonra 3 bin 150 TL idari para cezası ile karşılaşacak olması vatandaşlardan gelen şikayetleri de artırdı.

Bakanlığa ve il müdürlüklerine çok sayıda şikayet bildiren vatandaşların beklentisi manuel olarak düzenlenen "Çalışma İzni Görev Belgesi'nin" geçerlilik süresinin uzatılması yönünde.

Seyahat izin belgesi 112'yi kitledi

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından acil çağrıların tek merkezden yönetilmesi projesi kapsamında, Van'da kurulan 112 Acil Çağrı Merkezinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasında çağrı sayıları yüzde 100 arttı. Van 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yadigar Ergül, bunun 'Seyahat izin belgesi' isteyenlerden kaynaklandığını belirterek, "İzni biz vermiyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın, tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla 81 ilde hayata geçirdiği proje kapsamında Van'da kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, sağlık, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD ile ilgili durumlar için bir arada hizmet veriyor. Van'ın Edremit ilçesinde bulunan acil çağrıların tek merkezden yönetildiği 112 Acil Çağrı Merkezi, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerine çağrıların ulaştırılmasını sağlıyor. Van'da 2 Eylül 2020 tarihinde faaliyete geçen çağrı merkezi, son ayların en yoğun dönemini yaşıyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından vatandaşlar izin veya seyahat belgesi almak için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arıyor. Günlük 7-8 bin olan çağrı sayısı yüzde yüz arttı.

Tam kapanma döneminde ‘muaf’ olan kişi ve işletmeler arasında gösterilmeyen çilingirler, bu ‘kilidi’ açmak için çalışıyor.

İstanbul Anahtarcılar ve Çilingirler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sinan Bakkal, meslek kodlarının muafiyet kapsamına dahil edilerek, görev belgesi düzenlenebilmesini istediklerini belirtti

İçişleri Bakanlığı’na taleplerini içeren bir yazı gönderdiklerini anlatan Bakkal, “Kapıda kalan hastası, bankası, dükkanı, araba sahibi arayıp duruyor. Türkiye genelindeki Whatsapp gruplarımızdan her gün onlarca arkadaşımız ‘şuraya gidebilir miyiz’ diye bize soruyor. Yasal olarak gidilemiyor. Bize yaptıramayan kayıtlı olmayan birini buluyor” diye konuştu.

Sinan Bakkal, amaçlarının dükkanları açmak olmadığını anlatırken, “Bizler sadece, normal bir zamanda nasıl ki gündüz gece çağrılıp servisimizi yapabiliyorsak yine bunu yapmak istiyoruz. Türkiye’de 8 bin 600’ün üzerinde çilingir var ama yüzde 40’ı odaya kayıtlı. Kayıt dışı çok yüksek. Odaya bağlı olanlara bu muafiyet sağlanmalı. Mesela e-Devlet üzerinden çalışma muafiyet yazısı alabiliyorsunuz ama bu yazı size sadece eviniz ve dükkan olmak üzere iki adreste gidip gelme hakkı veriyor. Ama biz her gün onlarca adrese çağrılıyoruz” dedi.