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Bu fuarda eğitim teknolojiyle buluştu

Açılışını Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Reha Denemeç’in yaptığı ve üç gün süren GESS Turkey’e yeni nesil eğitim araçları damgasını vurdu.

29 Ekim 2018 Pazartesi 10:40
Bu fuarda eğitim teknolojiyle buluştu

WOW İstanbul Kongre Merkezi’nde “Bright Ideas” sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı’na (GESS Turkey) yeni nesil eğitim araçları damgasını vurdu.

Eğitim sektörüne dönük farklı çözüm, sistem, teknoloji ve uygulamaları bir arada sunan organizasyonda konferansların yanı sıra dijital çözümlerin öne çıktığı stantlar ilgi gördü.

İlgi çekici bir organizasyon

Açılışını Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Reha Denemeç’in yaptığı ve üç gün süren GESS Turkey’de bu yıl ağırlıklı olarak öğrencilerin üretim becerilerini geliştirmeye yönelik setler, eğitim atölyeleri, yeni nesil eğitim materyalleri, programlanabilir robotlar, kodlama setleri, eğitimdeki dijital dönüşümü ortaya koyan elektronik bilgi kaynakları, bilimsel olarak geliştirilen ilgi çekici eğitim platformları gibi yenilikler sergilendi. Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, yaptığı değerlendirmede, eğitimle teknolojinin artık içiçe olduğuna vurgu yaparak şu mesajı verdi:

Fırsat eşitliği için bir adım

Eğitimde teknoloji kullanımının bir önemli faydası da fırsat eşitliğinin yakalanabilmesidir... Bizim aynı kalitede insan gücünü her yere göndermemiz, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok zor. İşte eğitimde teknolojinin devreye girmesi, bu anlamda, çok önemli. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak, bölgeler arasındaki farkı asgariye indirecek bir enstrüman teknoloji. Teknolojideki gelişmeler, özellikle eğitimde çok daha uygulanabilir bir takım hizmetleri de beraberinde getiriyor. Bunları akıllıca kullandığımız zaman, nüfusunuz büyük de olsa, çok ufak yerlere ulaşmanız zor da olsa, teknoloji ile her noktaya erişim mümkün hale geliyor. Çocuklarımıza en küçük köyde dahi aynı imkanı sağlamak, bizim devlet olarak boynumuzun borcu. İşte bu kapsamda FATİH Projesini başlattık. Bu proje, Milli Eğitim olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı teknoloji anlamındaki en büyük yatırım. Şu an okullarımızda toplamda 470 bin akıllı tahta var. Şu anda bu fuarda da örneklerini görüyoruz. Bu akıllı tahtaların içeriğini eğitim yazılımlarıyla daha da iyi hale getirdiğimiz zaman işte o zaman eğitimde fırsat eşitliğini yakalamada da büyük bir adım atmış olacağız.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 10:40
  1. Bright Ideas
  2. WOW İstanbul Kongre Merkezi
  3. Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı (GESS Turkey)
  4. Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Reha Denemeç
  5. GESS Turkey
  6. FATİH Projesi
  7. Türkiye Cumhuriyeti

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