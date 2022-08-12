Bu fotoğraflara bakamıyorsanız dikkat! Rahatsızlığınız olabilir

Hayvan fobileri, yükseklik fobisi gibi bilindik fobilerin yanısıra, pek bilinmeyen ve ilginç olan fobiler de var. Mesela “Tripofobi” adıyla bilinen delik fobisi. Tripofobi, nesne yüzeyinde sık sık kümelenmiş delikler gören kişilerde iğrenme ve rahatsızlık oluşturan psikolojik bir rahatsızlıktır. Henüz psikiyatristler tarafından tam olarak fobi olarak kabul edilmese de, birçok insan delikli cisimlere bakarken mide bulantısı, baş dönmesi ve birçok rahatsızlık hissediyor.

Tripofobi Belirtileri Nelerdir?

Tripofobide en sık görülen belirtiler:

· Baş ağrısı

· Tiksinme ve rahatsızlık hissi

· Terleme

· Titreme

· Ürperme

· Kusma

· Aşırı korku

· Kaşıntı

· Mide bulantısı

· Kalp çarpıntısı

· Nefes darlığı

· Panik ataklar

· Ölüm korkusu

· Denge bozuklukları

· Durumdan kaçınma isteği

Tripofobiyi Tetikleyen Nesneler Nelerdir?

Tripofobi genellikle küçük, düzensiz ve sık sık deliklerin yer aldığı nesneler tarafından tetiklenir.O nesnelerden bazıları şunlardır:

·Sünger

·Bal eteği

·Arı kovanı

·Su damlacıları

·Çilek

·Ciltte oluşan kabarcıklar

·Mantar

Tripofobi tanısı nasıl konur?

Tanıda kullanılan herhangi bir test yoktur. Tanı koymak için hekim çeşitli görseller gösterip görüntülere karşı herhangi bir korku, tiksinme veya rahatsızlık hissedip hissetmediğini sorgular. Kişinin tepkisini değerlendirir. Hastalığın derecesine göre tedavi süreci başlatılır.

Tripofobi neden olur?

Tripofobinin nedeni henüz tam olarak belirlenemedi. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda bu deliklerin, yılanlar ve mavi gözlü ahtapot gibi zehirli hayvanlarda bulunan yuvarlak şekil kümelerini anımsattığı için bu fobinin olabileceğine ulaşıldı.

Zaman zaman farklı teoriler de ortaya atılıyor. Bunlardan biri de yakın dizilimli dairesel şekillerden kaynaklanan rahatsızlığın, insanlarda görülen hastalıklarla ilişkili olabileceği belirtilmekte. Su çiçeği, kızamık, tifüs gibi pek çok hastalık ve diğer cilt rahatsızlıkları, deri üzerinde yuvarlak şekil kümeleri oluşturur. Başka bir deyişle, ciltteki bu belirtiler kötü bir şeyin işaretidir. Dolayısıyla tripofobi olan kişiler bilinçaltının gönderdiği negatif sinyallerle korku ve rahatsızlık hissetmektedirler.