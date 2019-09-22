Bu fotoğrafla tehdit etmişlerdi! ABD ordusu özür diledi

ABD ordusu, bir süredir sosyal medya üzerinden örgütlenerek gizemli 51. bölgeye baskın yapmayı planladıklarını duyuran kalabalığa, çok sert bir tehditte bulundu.

Savunma Görsel Bilgi Dağıtım Servisi (DVIDS) Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda B-2 nükleer yetenekli bombardıman uçağını paylaşarak, ''Eğer baskını denerlerse, bugün görecekleri son şey bu olur.'' tehdidinde bulundu.



ÖZÜR AÇIKLAMASI GELDİ



Tweet sosyal medyada büyük bir tartışmaya neden oldu. Bazı kullanıcılar paylaşıma tepki gösterirken, bazıları son derece 'eğlenceli'buldu. Gelen tepkiler üzerine DVIDS'den bir özür açıklaması geldi.



Yine Twitter üzerinden yapılan açıklamada, paylaşımın bir DVIDSHUB çalışanı tarafından yayımlandığı belirtilirken, ''Hata için özür dileriz'' ifadeleri kullanıldı.