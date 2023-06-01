Bu fotoğraf terör sevici Selahattin Demirtaş'a çok dokundu!
Aktif siyaseti bıraktığını açıklayan HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Zekeriya Yapıcıoğlu ile Mustafa Destici'nin el ele halkı selamlamasından rahatsız oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu seçim zaferindeki balkon konuşmasını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Cumhur İttifakı üyeleri kürsüye davet edildi, el ele vererek halkı selamladılar.
Terörden yana saf tutmayan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Mustafa Destici'nin el ele vermesi terör sevici Demirtaş'ı rahatsız etti.
Kobani olaylarının sorumlusu Selahattin Demirtaş, yine Kürtlükle terörü aynı kefeye koyarak, Yapıcıoğlu'na şöyle seslendi:
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Kürdün eli, Saray'ın bahçesinde bir Kürt siyasetçi için idam sloganları atılırken tuttuğunuz Mustafa Destici'nin elinden kıymetsiz değil. Bugün gidip tutmanız gereken el, Meclis'te HDP'lilerin elidir.
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