Bu fiyat kaçmaz: 15 milyona otel arsası
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan Erciyes mevkiindeki 8957 m2’lik turizm tesis alanındaki otel arsasını 15 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Melikgazi ilçesi, Erciyes Mahallesinde bulunan 8386 ada 2 parselde bulunan turizm tesis alanı (otel) arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacak. İhale 01/11/2022 Salı günü saat 14.00’da Belediye Encümen Salonunda yapılacak. Son müracaat tarihi 01/11/2022 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacak.
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