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Kobi Bu firma enerji ihtiyacını OKA ve KOSGEB desteğiyle kurduğu GES’ten karşılıyor
Kobi

Bu firma enerji ihtiyacını OKA ve KOSGEB desteğiyle kurduğu GES’ten karşılıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-09 08:45:00 -
Bu firma enerji ihtiyacını OKA ve KOSGEB desteğiyle kurduğu GES’ten karşılıyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), Çorum’da arıcılık malzemeleri imalatı yapan işletmeye sağladığı finansman desteği ile kurulan Güneş Enerjisi Santrali (GES) sayesinde işletmenin enerji ihtiyacı karşılanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı iş birliğinde hazırlanan 2023 Yılı İmalat Sanayiinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Destek Programı kapsamında Çorum OSB’de arıcılık malzemeleri üreten Benka Arıcılık’ın uyguladığı Güneş Enerjisi Santrali Kurulum Projesi tamamlandı. İşletme, enerji ihtiyacını proje ile kurulan GES’ten karşılamaya başlarken, üretim fazlası ile de gelir elde ediyor.

Bölgedeki işletmelerin rekabet gücü artıyor, yeni başarı hikâyeleri doğuyor

OKA ve KOSGEB iş birliği ile yürütülen Ortak Finansman Desteği Programı ile KOBİ’lerin finansman ihtiyacının karşılanması ve bölgede yatırım hareketi başlatılması hedeflendi. İmalat sanayide yeşil dönüşüme yönelik döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği odaklı projelerin desteklenmesi önceliğiyle uygulanan program meyvelerini veriyor. Ajans uzmanlarının proje uygulama sürecindeki yönlendiriciliği ile başarılı bir şekilde hayata geçirilen yatırımlar, Bölgede işletmelerin rekabet gücünü artıran başarı hikâyelerine dönüşüyor. Benka Arıcılık fabrikasına yapılan ziyarette, proje ile gerçekleştirilen uygulamalar yerinde incelendi.

Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımını tamamlayan Benka Arıcılık Yöneticisi Burak Küçükbenli OKA ile birlikte yürüttükleri başarılı proje uygulama sürecine ilişkin açıklamada bulunarak, “Benka Arıcılık olarak, çevreye duyarlı yatırımlarımızla üretim süreçlerimizde enerji tasarrufu sağlamayı ve uluslararası pazardaki rekabetçi üstünlüklerimizi artırmayı hedefliyoruz. OKA ve KOSGEB’in sağladığı destek ile projemizi başarılı bir şekilde uyguladık ve GES tesisi kurulumunu tamamlayıp enerji ihtiyacımızı bu tesisten sağlamaya hatta üretim fazlası ile gelir elde etmeye başladık. Arıcılık faaliyetlerini kolaylaştırma misyonumuz doğrultusunda küçük el aletlerinden, bal dolum tesislerine kadar arıcıların ihtiyaç duyduğu katma değerli ekipmanlar üretiyoruz. Alman ve İsviçreli profesyonel arıcıların Ar-Ge çalışmalarında yer aldığı ve kendi tecrübelerimizle tasarladığımız ‘Mum Yıkama Teknesi’ Mart ayında Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği (ARMASAD) tarafından yılın inovasyon ödülüne layık görüldü. Dünya arıcılık sektöründe bilinen, 50’nin üzerinde ülkeye ihracat yapan bir firma olarak çevreye duyarlı, yenilikçi yatırımları sadece enerji tasarrufu için değil, aynı zamanda çevre bilinci ve karbon salınımının azaltılması açısından da önemsiyoruz. OKA ve KOSGEB’in sağladığı gibi programların uygulanması işletmelerin potansiyelini artırması açısından çok önemli” dedi.

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