Bu film ödül alır! Kılıçdaroğlu eşine söylediği şeyi itiraf etti

3 ay önce sosyal medyadan yayınladığı mesaj ile elektrik zamları geri alınıncaya kadar faturalarını ödemeyeceğini duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na gün doğdu. Evinin elektriği dün adeta davul zurna eşliğinde kesilen Kılıçdaroğlu, çevirdiği filmi itiraf etti.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında konuşan Kılıçdaroğlu, elektrikler kesildiğinde eşinin kendisine video çekmesi için haber vermesini istediğini söyledi.

İşte Kılıçdaroğlu’nun o açıklaması;

"Bu kararı eşimle birlikte aldık ve sürdüreceğiz. Eşimin telefonuna fatura mesajları geliyor. Eşime şunu söyledim; elektrikler kesildiği zaman bana lütfen haber ver. O gün evden çıktım genel merkeze gittim ve video çekerek durumu anlattım. Elektrik faturasını ödeyebilecek mali güce sahibim."