Bu faydası pek bilinmiyor! Sarımsağı kulakta yarım saat bekletirseniz...

Sarımsağın kokusundan pek haz etmeyiz. Sadece bu yüzden topluluk içine çıkacaksak tüketmeyiz. Ama sarımsağın doğal antibiyotik olduğu gerçeğini elimizle itmiş oluruz.

Daha çok küçük çocuklarda görülen kulak ağrısı genellikle orta kulakta sıvı birikmesinden ve enfeksiyonlardan kaynaklanır. Peki oldukça huzursuz eden kulak ağrısına ne iyi gelir? Kulak iltihabına bağlı kulak ağrıları doğal antibiyotik ve analjezik olan sarımsak sayesinde hafifletilebilir.

2 kaşık susam yağıyla 1 kaşık ezilmiş sarımsağı pişirin.

Soğuyunca yağı süzerek kulağınıza 2-3 damla damlatın.

Kulak temizleme görevi görüyor

Kulak temizleme çubukları, kulağın dış bölgesi ve kepçesini temizlemek amacıyla üretilmiştir.

Kulak temizleme çubuğunu kulağınıza sokmanız, kulak deliği kanalınızdaki kulak kirini daha içeri itmekten başka bir işe yaramaz.

Ayrıca kulak temizleme çubuğunu kulağınıza sokmanız kulak zarına hasar vererek duymanıza zarar vermenize neden olabilir.

Kulak kiri kulak kanalını nemli tutmaya yarar.

Kulaklarınızı temiz tutmanın en iyi yolu ona hiç dokunmamaktır. Duyma sorunu ve aşırı kulak kiri şikayetiniz varsa doktora görünmelisiniz.

Sarımsağın antibiyotik etkisi olduğundan kulak enfeksiyonunuz varsa, bir ipe bağladığınız bir diş sarımsağı kulak dışına yerleştirip yarım saat bekleyin.