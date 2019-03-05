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"Bu faiz oranları kalıcı olamaz"

ATO Başkanı Gürsel Baran, yüksek faiz oranlarına dikkat çekerek, “Yatırımcımız bugün de yatırımını yapacak ama bu yatırımı bugünkü faiz ve enflasyon oranıyla ilelebet yapamayacaktır. Onlar da beklenti içinde” dedi.

05 Mart 2019 Salı 06:29
"Bu faiz oranları kalıcı olamaz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, devletin, nisan ayı sonuna kadarki her ilave istihdamda, vergi ve SGK primi desteklerinin yanında, 3 ay boyunca maaş desteği de verecek olmasının ve kısa çalışma ödeneği düzenlemesinin reel kesimin moralini yükseltiğini söyledi.AA Ekonomi Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan baran yüksek faiz ortamında yatırımların zorluklarına dikkat çekerek, "Yatırımcımız bugün de yatırımını yapacak ama bu yatırımı bugünkü faiz ve enflasyon oranıyla ilelebet yapamayacaktır. Onlar da beklenti içinde. Türkiye bunu daha önce de başardı bundan sonra da başaracaktır. Ben bu faiz oranlarının kalıcı olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Devletin af, teşvik ve yeniden düzenlemeler yoluyla her gün bir alanla ilgili iyileştirmeler yaptığını anlatan Baran, KDV alacakları konusunda yapılan düzenlemeyi de çok olumlu bulduklarını söyledi.

Seçim sonrası için bir sorun yok

Baran, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Türkiye'de herhangi bir problem yaşanmayacağını belirterek, "4-4,5 yıl seçim olmayacak. Seçimlerden sonra varsa bir eksiğimiz masaya yatırıp hepsini düzeltip güle oynaya bir 4 yıl geçireceğiz" dedi. ATO'ye üye 1,5 milyon kişiden 10 binin ihracat yaptığını ve bu rakamın çok düşük olduğunu vurgulayan Baran, "Türkiye'nin geleceği dış ticarette, katma değerli ihracatta. Bu anlamda biraz eksikliğimiz var. İnsanlara ihracatı sevdirememişiz ya da ürkmüşler ihracattan. İhracat yapmak isteyenlerin önünde ne gibi engeller var, bu engelleri nasıl kaldırabiliriz, neler yapabiliriz, bu anlamda ATO olarak gayretimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Hedef ilk 10 ekonomi


Baran, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası için “ekonomi tufanı” şeklinde yaratılan spekülatif yaklaşımları da değerlendirdi. Bu yaklaşımı çok garipsediğini belirten Baran, “Ben bunlara gülüyorum. Belki bunlar bir yerlerden tetikleniyor, bilmiyorum. Burası Türkiye, çok farklı bir ülke. Türkiye, dünyanın en önemli ülkelerinden biri” dedi. Yaklaşık 1 ay önce Ankara’dan doğrudan uçuşların başlatıldığı İtalya’ya gittiklerini ifade eden Baran, bu ülkenin ticaret odasını ziyaret ederek çeşitli alanlarla ilgili bilgi aldıklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 06:29
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