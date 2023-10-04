  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu haberi yazan bulunup sebebi sorulmalı! Bir kere bile PKK denilmeyen bombalı saldırı metni...

Vatanseverlik nedir bilir misin Fatih? Teröristlere üzülen Ayşenur Arslan'a sahip çıktı

Abaya yasağına tepki! Bundan sonra Fransa'da nefesler tutuldu: Paris'te öğrenciler okul girişini kapattı

ABD geri çekildi: Sırbistan, Kosova sınırından askerlerini çekmeye başladı! flaş açıklamalar

'Gıybet' üzerine muazzam bir kıssa! Okçular tepesini terk eden sahabeler kimlerdi?

Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması!

Hatay'daki konteynerda depremzedeleri elektrik çarptı! İddia Türkiye gündeminde: Yine yalan çıktı

Türkiye'nin kapısında bekleyen İsveç: Bu onların kararı!

140 kilometre güneybatısındaki yerde! 104 yaşında o kadın Guinnes Rekorlar kitabına girdi: İfadesi şaşkına çevirdi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Yaşam Bu eve gitmek yürek istiyor! Amacı macera değil evine ulaşmak
Yaşam

Bu eve gitmek yürek istiyor! Amacı macera değil evine ulaşmak

Yeniakit Publisher
2023-10-04 10:28:00 -

Ordu’da yaşayan vatandaş, evine ulaşmak için ırmakta macera dolu yolculuk yapıyor.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan Abdullah Türkmen, yolu olmayan ve 10 yıl önce yaptırdığı evine ulaşmak için ırmak içerisinde yerleştirdiği taş ve tahta iskeleleri kullanıyor. Türkmen, macera parkurunu aratmayan yolda su debisinin yükseldiği zaman evine giriş-çıkış yapamadığını, burada kaldığını belirtiyor.

Arpaköy Mahallesi’nde eşi ile birlikte yaşayan 62 yaşındaki Türkmen, yaklaşık 2013 yılında kendi imkanları ile ırmağın karşı tarafındaki kendine ait araziye, başka bir arsası olmadığı için tek katlı müstakil bir ev yapmak istedi. Evin inşaat malzemeleri ile gerekli olan eşyaları eşek ve katırlar yardımıyla güçlükle Melek Irmağı'ndan geçirerek inşaatını tamamlayan Türkmen, 10 yıldır yaşadığı ve yolu olmayan evine gelmek isteyen misafirlerin kimi zaman çekindiğini belirtiyor.

Evi yoldan 150 metre uzaklıkta, aradan ırmak geçiyor

Yoldan yaklaşık 150 metre uzaklıktaki evini ve yolunu ilk kez görenlerin şaşırdığını ve fotoğraf çektiklerini söyleyen Türkmen, gerekli olan tüm yaşam malzemeleri ile beslediği hayvanlarının ihtiyaçlarını dereden geçirdiğini belirtiyor. Evinin yolunun parkur gibi olduğunu söyleyen Türkmen ise memnun.

“Eşek ve katır ile malzeme taşıdım, eve ulaşmak çok zor”

İnşaatına başladığı zaman başkan bir arazisi olmadığını söyleyen Türkmen, “Başka yerim olmadığı için zamanında burayı yaparak risk aldım. Eşek ve katırlar ile malzeme taşıdım, şantiyeden yardım aldım. Allah’a inancımız ile yapmaya karar verdik ve yaptık. Eve ulaşmak çok zor, burada suyun içerisinde beton vardı, sel gelince onu da kapattı ve ulaşım daha da zorlaştı” diye konuştu.

“Yağmur çok yağınca yol kapanıyor”

Aşırı yağışlar sonrası evine olan zorlu ulaşım yolunun tam anlamıyla kapandığını aktaran Türkmen, “Benim yanıma gelmek isteyenler ırmaktan geçiyorlar, seven insanlar katlanıyor, ben de onlara çizme veriyorum. Bütün yolumuz burası, cenaze, düğün ve iş için bu yolu kullanıyorum. Doğayı çok seviyorum. Çok yağmur yağdığında buradan geçiş kapanıyor. Barajların kapağı açılınca burası da yükseliyor ve geçiş imkansız. Irmak normale dönünce yeniden geçiş açılıyor. Burayı ilk görenler fotoğraf çekiniyorlar, merak ediyorlar” şeklinde konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Herkes onu merak ediyor! Bu kaya ziyaretçi akınına uğruyor
Herkes onu merak ediyor! Bu kaya ziyaretçi akınına uğruyor

Yaşam

Herkes onu merak ediyor! Bu kaya ziyaretçi akınına uğruyor

Şimşekler geceyi aydınlattı
Şimşekler geceyi aydınlattı

Yaşam

Şimşekler geceyi aydınlattı

Su uzmanından önemli açıklama! İşte son yıllarda sel felaketleri bu sebeple yaşanıyor
Su uzmanından önemli açıklama! İşte son yıllarda sel felaketleri bu sebeple yaşanıyor

Yaşam

Su uzmanından önemli açıklama! İşte son yıllarda sel felaketleri bu sebeple yaşanıyor

Saniye saniye kaydedildi! Az daha facia yaşanacaktı
Saniye saniye kaydedildi! Az daha facia yaşanacaktı

Yaşam

Saniye saniye kaydedildi! Az daha facia yaşanacaktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23