  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını kazanan isim depremde dehşet anlarını anlattı: Bilincimi kaybettim

Meteorolojiden İstanbul'a kar uyarısı: Yarın öğlene kadar devam edecek

Allah'a şükürler olsun! Hatay Samandağ'da mucize

Simpsonlar'ın Kahramanmaraş bölümüyle ilgili şok detayı duyurdu: Bir hadise sezmeye başladım

Canlı yayın açıp depremi böyle kutladı! Bu nasıl bir alçaklık

Enkazdan 55 saat sonra kurtarıldı

Deprem fırsatçıları "Yuh" dedirtti! Onun fiyatına bir anda rekor zam yaptılar! Allah sizi kahretsin

Allah sizin belanızı versin! Canlı yayın açıp depremle alay ettiler

Eski futbolcunun eşi paylaştı... Deprem bölgesine gidecek yardım kolilerinden çıkanlar "Yuh" dedirtti

Depremle ilgili mide bulandıran sözler! Bunun adı sürtüklük
Yaşam Bu enkazda çalışmalar bitti! Geriye kalanlar yürekleri yaktı
Yaşam

Bu enkazda çalışmalar bitti! Geriye kalanlar yürekleri yaktı

Türkiye tarihinin en büyük felaketine karşı büyük bir mücadele içerisinde. 10 şehrimizde onlarca enkaz alanı bulunuyor. Vefat edenlerin sayısı 9 bini aştı. Bazı apartmanlarda ise kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkazlardan geriye kalanlar ise yürekleri burktu.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 20:04:00 -
Bu enkazda çalışmalar bitti! Geriye kalanlar yürekleri yaktı

Yaz boyu binbir zahmetle hazırlanan turşular, reçeller, konserveler... Anadolu insanının en büyük maharetlerinden biridir. Anneler kış boyu aileleri sağlıklı, lezzetli gıdalar tüketebilsin diye binbir emekle yaz mevsiminde mutfaklardan çıkmazlar. Enkazlar toplanmaya başladıkça annelerin bu hazırlıkları yürekleri yaktı.... Anneler, babalar, çocuklar gitti geriye ise turşu bidonları kaldı...

10 ilde ciddi yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ederken, Gaziantep’te yerle bir olan 6 katlı Gölgeler Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 8 kişinin canlı çıkarıldığı binadan geriye apartmanda yaşayan aileler tarafından kış aylarında tüketilmek üzere kurulan turşular, salçalar ve derin dondurucularda saklanan etler kalırken, enkazdan çıkan değerli eşyalar ise polis tarafından muhafaza altına alındı.

Şehitkamil Caddesi'nde 12 dairesi bulunan ve sadece bir dairesi boş olan 6 katlı Gölgeler Apartmanı'ndan 3’ü yaralı 8 kişi kişi sağ olarak kurtarılırken, çok sayıda kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı. AFAD tarafından teknik ekipmanlar kullanılarak yapılan arama kurtarma çalışmalarına iş makinaları da destek verdi. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından hayatlarını kaybeden vatandaşlardan geriye kalan erzaklar ise görenlerin boğazlarını düğümledi. Kış aylarında tüketilmek üzere apartmanda kalan aileler tarafından kurulan turşu bidonları ile salçalar, bulgur ve pirinçler bir araya toplanıp apartmanın karşısında istiflendi. Yine aynı binadan çıkan hayatlarını kaybeden ve sağ kurtulan vatandaşlara ait değerli eşyalar da polis ekipleri tarafından tek tek toplanıp muhafaza altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23