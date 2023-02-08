Bu enkazda çalışmalar bitti! Geriye kalanlar yürekleri yaktı

Yaz boyu binbir zahmetle hazırlanan turşular, reçeller, konserveler... Anadolu insanının en büyük maharetlerinden biridir. Anneler kış boyu aileleri sağlıklı, lezzetli gıdalar tüketebilsin diye binbir emekle yaz mevsiminde mutfaklardan çıkmazlar. Enkazlar toplanmaya başladıkça annelerin bu hazırlıkları yürekleri yaktı.... Anneler, babalar, çocuklar gitti geriye ise turşu bidonları kaldı...

10 ilde ciddi yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ederken, Gaziantep’te yerle bir olan 6 katlı Gölgeler Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 8 kişinin canlı çıkarıldığı binadan geriye apartmanda yaşayan aileler tarafından kış aylarında tüketilmek üzere kurulan turşular, salçalar ve derin dondurucularda saklanan etler kalırken, enkazdan çıkan değerli eşyalar ise polis tarafından muhafaza altına alındı.

Şehitkamil Caddesi'nde 12 dairesi bulunan ve sadece bir dairesi boş olan 6 katlı Gölgeler Apartmanı'ndan 3’ü yaralı 8 kişi kişi sağ olarak kurtarılırken, çok sayıda kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı. AFAD tarafından teknik ekipmanlar kullanılarak yapılan arama kurtarma çalışmalarına iş makinaları da destek verdi. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından hayatlarını kaybeden vatandaşlardan geriye kalan erzaklar ise görenlerin boğazlarını düğümledi. Kış aylarında tüketilmek üzere apartmanda kalan aileler tarafından kurulan turşu bidonları ile salçalar, bulgur ve pirinçler bir araya toplanıp apartmanın karşısında istiflendi. Yine aynı binadan çıkan hayatlarını kaybeden ve sağ kurtulan vatandaşlara ait değerli eşyalar da polis ekipleri tarafından tek tek toplanıp muhafaza altına alındı.